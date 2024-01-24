24 января 2024, 11:02

Монголия приступила к организации саммита с Россией и Китаем

РИА «Новости»
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Монголия занимается организацией саммита с Россией и Китаем по дипломатическим каналам. Об этом сообщил премьер-министр восточноазиатской страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ изданию South China Morning Post по видеосвязи во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Наше министерство иностранных дел работает по различным дипломатическим каналам над организацией саммита с Россией и Китаем», - сказал глава монгольского правительства.

По его словам, одной из тем саммита может стать экономический коридор Китай - Монголия - Россия, предложенный КНР как часть инициативы «Один пояс, один путь». Цель создания такого коридора - расширить торговые и инвестиционные потоки, а также региональную инфраструктурную взаимосвязь.

В Монголии пришли к выводу, что встреча с соседями поможет ускорить создание новых железнодорожных связей, развить экономические коридоры и расширить совместные проекты.

Оюун-Эрдэнэ заявил о готовности Монголии подключиться к газопроводу «Сила Сибири - 2», который пройдет через страну. По нему планируют ежегодно поставлять 50 миллиардов кубометров российского газа в Китай.

Пока Россия и Китай детально изучают цифры и экономические показатели, указал монгольский премьер. Как только эти стороны будут готовы, проект можно начинать, подытожил Оюун-Эрдэнэ.

Осенью 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на оперативное строительство газопровода из России в Китай через Монголию. Китайская сторона рассчитывает, что проект достигнет существенного прогресса как можно быстрее.

Международные отношения Россия Китай Монголия
24 января 2024, 10:33
Американская учительница получит пожизненный срок за секс со школьником на экскурсии
Unsplash
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Учительница из США отвезла школьника на экскурсию и занялась с ним сексом. Как сообщил KATV, 33-летняя Хизер Хэйр признала себя виновной в сексуальных отношениях с несовершеннолетним учеником.

Учительница из США отвезла школьника на экскурсию и занялась с ним сексом. Как сообщил KATV , 33-летняя Хизер Хэйр признала себя виновной в сексуальных отношениях с несовершеннолетним учеником.

В интимную связь с учеником женщина вступила в апреле 2022 года во время экскурсии в Вашингтон. Хэйр проводила с мальчиком индивидуальные консультации, поэтому дале ему свой личный номер.

«Несовершеннолетняя жертва и Хэйр занимались сексом примерно 20–30 раз в течение учебного семестра 2021–2022 годов, в том числе несколько раз в ее доме в Конвее, в ее автомобиле, а также в ее классе и на парковках в средней школе Брайанта», - сообщили в Министерстве юстиций.

Прокурор США в Восточном округе Арканзаса Джонатан Росс заявил, что учительница воспользовалась своим доверием и уязвимостью несовершеннолетнего. Ей грозит пожизненное заключение, писала Lenta.ru.

Бывшую учительницу средней школы Брайанта арестовали в апреле 2023 года. Преподавателю предъявили обвинение в совершении преступления сексуального характера первой степени. Однако позже ее отпустили под залог в 15 тысяч долларов. Расследование продолжается.

Ранее учительницу математики, ставшую учителем года в США, арестовали за изнасилование 16-летнего ученика и назначили залог в 30 тысяч долларов. Как рассказал заявитель, 38-летняя женщина принуждала подростка к сексу.

США Школы Экскурсии Преступления Школьники Секс
24 января 2024, 10:13
Год революций пройдет в Европе из-за недовольства либеральной диктатурой Запада — Дугин
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В Европе настолько сильно возросло недовольство политикой левых сил, что 2024 год может стать для Старого света годом революций. Люди устали от либеральной диктатуры и ультралиберальной глобалистской повестки элит, заявил в своем Telegram-канале российский философ Александр Дугин.

«В этом году Запад ожидают революции. Есть два Запада - глобалистский и… обычный. Глобалисты же отказываются признавать, что существует на свете кто-то, кроме них самих. <…> Остается только одно: сбросить власть узурпаторов революционным путем», - заявил он.

По мнению философа, Запад-2 объединил абсолютно разные силы, недовольные ультралиберальной глобалистской повесткой элит. Александр Дугин причислил к ним ультралевую немецкую партию «Альянс Сара Вагенкнехт - за разум и справедливость» и правую «Альтернативу для Германии», историка Диего Фузаро из Италии, социолога Алена Сораля, экономиста Сержа Латуша, философов Мишеля Онфре и Жана-Клода Мишеа, депутата Марин Ле Пен из Франции.

Философ назвал главной опорой будущих революций в Европе обычных обывателей, мелких буржуа. Он заявил, что эти люди не поспевали за либеральными веяниями, не интересовались политикой и не могли изменить ситуацию демократическим путем, потому что на Западе нет демократии. Там, по словам Александра Дугина, установилась либеральная диктатура.

Гражданскую войну предрек Западу автор блога «Голос Мордора». По его мнению, столкновения спровоцирует миграционный кризис.

Германия Италия Европа Беспорядки Евросоюз Митинги
24 января 2024, 10:11
Рамасвами обвинил Хейли в организации кампании по срыву выдвижения Трампа
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Американский политик Вивек Рамасвами, который недавно добровольно вышел из президентской гонки, раскритиковал кандидата от Республиканской партии Никки Хейли. На своей странице в социальной сети X он заявил, что цель ее кампании — сорвать выдвижение бизнесмена Дональда Трампа.

Американский политик Вивек Рамасвами , который недавно добровольно вышел из президентской гонки, раскритиковал кандидата от Республиканской партии Никки Хейли. На своей странице в социальной сети X он заявил, что цель ее кампании - сорвать выдвижение бизнесмена Дональда Трампа.

По словам Рамасвами, дальнейшее участие Хейли в праймериз «обнажает уродливую изнанку этой гонки». Он заверил, что у нее нет возможности победить Трампа через «парадную дверь».

«Поэтому ее кукловоды-доноры поддерживают ее достаточно долго, замышляя исключить Трампа из избирательного бюллетеня. Это отвратительно. Но это правда», - высказался он.

Хейли поздравила бывшего президента США с победой на праймериз в штате Нью-Гемпшир. Она признала, что он действительно этого заслуживает. Но Хейли отметила, что впереди у нее «десятки шагов». Поэтому ока отказалась снимать свою кандидатуру с выборов.

Трамп не стал скрывать, что гордится победой на первых в стране праймериз в Нью-Гемпшире. Там он взял чуть больше половины голосов.

Дональд Трамп Выборы президента США
24 января 2024, 09:35
Лавров и Гутерриш обсудили сотрудничество России и ООН
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели встречу в Нью-Йорке. Они осудили сотрудничество РФ и международной организации, сообщили на сайте МИД РФ.

«С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов», - передали в министерстве.

Лавров также напомнил, что Секретариат ООН должен соблюдать принципы беспристрастности и равноудаленности, писала Газета.ru. Кроме того, стороны отметили важность укрепления роли организации в глобальной политике, передавал RT.

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН. Дипломат высказался о ситуации на Ближнем Востоке. Лавров и постоянный представитель Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками.

Как предполагал политсоветник Сергей Маркелов появление Лаврова в Нью-Йорке - это возможность пошептаться с Трампом о внутриполитической ситуации в США перед выборами. Однако глава МИД РФ ранее заявил, что не стоит ждать изменения американской политики после прихода Трампа к власти.

США Нью-Йорк Сергей Лавров Россия МИД РФ ООН

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