Монголия приступила к организации саммита с Россией и Китаем

«Наше министерство иностранных дел работает по различным дипломатическим каналам над организацией саммита с Россией и Китаем», - сказал глава монгольского правительства.

По его словам, одной из тем саммита может стать экономический коридор Китай - Монголия - Россия, предложенный КНР как часть инициативы «Один пояс, один путь». Цель создания такого коридора - расширить торговые и инвестиционные потоки, а также региональную инфраструктурную взаимосвязь.

В Монголии пришли к выводу, что встреча с соседями поможет ускорить создание новых железнодорожных связей, развить экономические коридоры и расширить совместные проекты.

Оюун-Эрдэнэ заявил о готовности Монголии подключиться к газопроводу «Сила Сибири - 2», который пройдет через страну. По нему планируют ежегодно поставлять 50 миллиардов кубометров российского газа в Китай.

Пока Россия и Китай детально изучают цифры и экономические показатели, указал монгольский премьер. Как только эти стороны будут готовы, проект можно начинать, подытожил Оюун-Эрдэнэ.

Осенью 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на оперативное строительство газопровода из России в Китай через Монголию. Китайская сторона рассчитывает, что проект достигнет существенного прогресса как можно быстрее.