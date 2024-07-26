26 июля 2024, 08:42

Монастырь Эсфигмен на Афоне вновь попытаются взять штурмом — Балашов

Викимедиа
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Патриарх Константинопольский Варфоломей может попросить помощи Госдепа США и вновь осадить мятежный монастырь Эсфигмен на горе Афон. Он попытается выставить старое братство, заявил РИА «Новости» советник патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов.

Он напомнил, что 21 год назад монастырь осаждали. Однако после гибели 25-летнего монаха греческие власти из-за общественного резонанса приказали силовикам уйти. Балашов заявил, что с тех пор приготовления к штурму вели не единожды, но до реальных столкновений не доходило. Теперь же появилась информация о вводе полиции.

«Решать религиозные споры посредством насильственного изгнания - обычная практика Константинопольского патриарха Варфоломея, который, несомненно, стоит за действиями греческой полиции. <…> Посмотрим, что будет на сей раз», - сказал он.

По мнению собеседника агентства, патриарх Варфоломей обратится к американским дипломатам. Балашов заявил, что он рассчитывает на вознаграждение от Госдепа за деятельность на Украине и в других местах.

Патриарх Варфоломей не признавал существование Киевского патриархата. В 2019 году Константинопольский патриархат предоставил Украине автокефалию.

РПЦ Православие Госдеп США Греция Религия
26 июля 2024, 09:07
Учения России и Китая рядом с США вызвали тревогу в Пентагоне
Global Look Press
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Совместные военные учения России и Китая у берегов Аляски вызвали беспокойство у главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Он отметил, что маневры вызвали у американских военных тревогу, так как Китай якобы «оказывает поддержку конфликту на Украине». Остин уточнил, что китайские и российские самолеты не пересекали границ и только приблизились к побережью Аляски. От США бомбардировщики разделяло расстояние в 320 километров. Несмотря на это, американское командование подняло в воздух истребители для перехвата четырех самолетов.

Россия и Китай провели 25 июля совместное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями и над северной частью Тихого океана. В маневрах участвовали два отечественных бомбардировщика Ту-95МС и два китайских Xian H-6K.

Полет продлился около пяти часов, на некоторых участках пути самолеты сопровождали зарубежные истребители. По данным Минобороны, бомбардировщики не нарушали границ третьих стран.

США Пентагон Россия Китай
26 июля 2024, 08:39
Китайский министр рассказал о влиянии России в Азиатско-Тихоокеанском регионе
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Россия, Китай и Лаос помогают Азиатско-Тихоокеанскому региону развиваться и укреплять в нем стабильность. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, его процитировало РИА «Новости».

Он выступил на трехсторонней встрече на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В диалоге приняли участие глава МИД России Сергей Лавров и его лаосский коллега Салемсай Коммасит.

«Китай, Россия и Лаос являются развивающимися экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона и конструктивными силами, способствующими региональному миру и развитию», - отметил Ван И.

Дипломат добавил, что входящие в АТР государства продолжают объединяться для совместного противостояния рискам и вызовам. Он указал, что в системе международных отношений фиксируются серьезные изменения, в том числе рост неопределенности и трудности с восстановлением экономики.

Ранее ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями и северной частью Тихого океана. Совместный полет продолжался около пяти часов.

Дипломатия Россия Китай Азия
26 июля 2024, 08:30
В Германии оценили шансы Шольца вновь занять кресло канцлера
Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц, желающий снова занять свой пост после выборов 2025 года, вряд ли сможет это сделать из-за низкого уровня поддержки даже в своей Социал-демократической партии. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Даже среди членов своей партии он непопулярен. Им не кажется, что он хорошо справляется, и они не хотят, чтобы он снова был главным кандидатом в канцлеры», - сказал Нимайер.

По его мнению, шансы Шольца стать канцлером малы. На должность могли бы претендовать представители правых партий или Сара Вагенкнехт. Сейчас многие ее поддерживают.

Ранее Шольц заявил, что вновь будет баллотироваться на пост главы правительства ФРГ на выборах 2025 года. Он уверен, что его партия одержит победу.

Следующие парламентские выборы в Германии пройдут 28 сентября 2025 года. По их итогам сформируют новое правительство, а также выберут канцлера. Сейчас Шольц возглавляет коалиционное правительство, куда помимо Социал-демократической партии входят «зеленые» и свободные демократы. Рейтинг партии колеблется на уровне 14-16%.

Ранее стало известно, что Шольц и другие члены федерального правительства потратили более полумиллиона евро на необоснованные авиаперелеты. Противники социал-демократов обвинили их в растрачивании бюджетных средств.

Германия Рейтинги Интервью Новый год Олаф Шольц Выборы
26 июля 2024, 08:12
Израиль уличили в давлении на Белый дом из-за оружия
Global Look Press
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Израильское руководство тайно оказывает давление на администрацию президента США, чтобы ускорить поставки вооружений в ЦАХАЛ. Об этом сообщила газета Politico.

По ее данным, израильская делегация во время визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон передала конгрессу перечень необходимого оружия. Израиль стремится пополнить арсеналы перед американскими выборами, которые пройдут в ноябре.

Также израильские власти опасаются эскалации противостояния с «Хезболлой» в Ливане заключили в издании.

Ранее Нетаньяху призвал Белый дом создать на Ближнем востоке альянс, целью которого будет нейтрализация «угрозы» со стороны Ирана. Он напомнил об истории создания НАТО и предположил, что США и Израиль могут организовать подобную структуру в регионе. Премьер предложил пригласить в новый альянс страны, которые «нормализуют отношения» с израильской стороной. Он также пообещал, что в случае победы ЦАХАЛ в секторе Газа наступит процветание и мир.

США Израиль Белый дом в США Оружие Конфликт Израиля и Палестины Ливан

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