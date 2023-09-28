Момент взрыва на складе в Ташкенте попал на видео
Момент взрыва на территории склада в Ташкенте запечатлела одна из камер видеонаблюдения. После взрыва на территории вспыхнул пожар, на место выдвинулись 16 пожарно-спасательных бригад, сообщили в Telegram-канале МЧС Узбекистана.
«Поступило сообщение о пожаре, вызванном сильной вспышкой на одном из складов Сергелийского района города Ташкента», - указали в ведомстве.
Там отметили, что на место взрыва и последующего за ним пожара прибыли 16 пожарно-спасательных бригад. На данный момент информации о жертвах и пострадавших в результате происшествия пока не поступало, уточнили в ведомстве.
О мощном взрыве в Ташкенте стало известно в ночь на 28 сентября. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видеозаписи последовавшего за взрывом пожара. На кадры попало яркое зарево от огня, которое поднимается в небо. По данным СМИ, взрывная волна ощущалась на расстоянии 30 километров от эпицентра. В расположенных поблизости домах выбило двери и окна.
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