Момент взрыва на складе в Ташкенте попал на видео

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«Поступило сообщение о пожаре, вызванном сильной вспышкой на одном из складов Сергелийского района города Ташкента», - указали в ведомстве.

Там отметили, что на место взрыва и последующего за ним пожара прибыли 16 пожарно-спасательных бригад. На данный момент информации о жертвах и пострадавших в результате происшествия пока не поступало, уточнили в ведомстве.

О мощном взрыве в Ташкенте стало известно в ночь на 28 сентября. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видеозаписи последовавшего за взрывом пожара. На кадры попало яркое зарево от огня, которое поднимается в небо. По данным СМИ, взрывная волна ощущалась на расстоянии 30 километров от эпицентра. В расположенных поблизости домах выбило двери и окна.

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