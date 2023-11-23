«Молятся о быстрой смерти с детьми на руках». В ООН рассказали о страданиях женщин в секторе Газа

«Женщины в Газе рассказали нам о том, что молятся о мире… если мир не наступит, они молятся о быстрой смерти во сне с детьми на руках. Нам всем должно быть стыдно, что у любой матери, где бы она не находилась, были такие молитвы», - заявила Бахус.

Она также рассказала об ужасе, через который проходят палестинские женщины. По данным ООН, каждый час в секторе Газа погибают две матери, каждые два часа - семь женщин. Каждый день в анклаве около 180 женщин рожают без воды, обезболивающих и даже анестезии при кесаревом сечении.

Во вторник, 21 ноября, стало известно, в результате эскалации конфликта в секторе Газа погибли 14 128 человек, среди них 5840 детей. Ранения получили более 33 тысяч человек.

Женщины сектора Газа молятся о мире. А, если он не наступит, - то о быстрой смерти с детьми на руках. Об этом рассказала заместитель генерального секретаря ООН Сима Бахус на заседании Совета безопасности. Цитату привело РИА «Новости».