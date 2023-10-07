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Около миллиона финнов не смогли позволить себе основные потребности. Согласно данным исследования, каждый четвертый молодой житель Финляндии заявил, что ощутил нехватку денег и не мог приобрести желаемую еду. Среди женщин показатель оказался еще выше: каждая третья девушка в возрасте от 20 до 39 лет указала, что ей трудно получить достаточно денег на основные потребности.

«Опрос, в котором приняли участие 28 тысяч участников, показывает, что финансовая уязвимость наиболее распространена среди людей в возрастной группе от 20 до 39 лет», - отметило издание.

Ранее преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси заявил, что европейские страны сильно пострадают из-за своей антироссийской политики. По его словам, стоимость жизни для жителей Европы продолжает расти из-за санкций.