Молодой индийский актер умер после автокатастрофы

«Одна из самых талантливых душ, которых я видела… Певец, танцор, актер, оратор и чертовски хороший человек», - написала на своей странице в социальной сети его коллега Сурабхи Сантош.

Авария произошла 26 марта. Актера доставили в частную клинику, где он умер от полученных травм.

Суджит Радж Кочукунджу родился и вырос в Дубае. В 2018 году он принял решение стать профессиональным актером. До последних дней он продолжал работу над своей биографической комедией.