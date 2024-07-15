Молодая итальянка оставила завернутых в простынь близнецов умирать в шкафу

Тела младенцев нашла их бабушка. Пенсионерку смутил неприятный запах, она решила прибраться и отыскать источник зловония. В шкафу пожилая женщина увидела мертвых детей и обратилась в полицию.

В материале отметили, что подозреваемая в расправе над новорожденными молодая мать несколько дней назад обратилась с жалобами на свое самочувствие в местное отделение акушерства и гинекологии. Пока что ее наблюдают врачи.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли тела, чтобы провести вскрытие. Специалисты выяснят обстоятельства гибели близнецов и то, как у девушки проходили роды.

В Перми на два месяца арестовали женщину , которая призналась в убийстве девятилетнего сына. Ребенка она задушила, нанесла ему несколько колото-резаных ран, а спрятанное в чемодан тело отнесла к мусорным контейнерам.

В Италии 24-летняя девушка стала подозреваемой в деле о двойном убийстве. По версии следствия, жительница Реджо-ди-Калабрии завернула родившихся близнецов в простыню и бросила умирать в шкафу, сообщило издание L’Unione Sarda.