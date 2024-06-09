09 июня 2024, 14:41

Молния убила двух пограничников на юге Азербайджана

Unsplash
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Двое военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана попали под удар молнии и погибли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло на служебной территории пограничного отряда «Ленкорань».

«Во время выполнения служебных обязанностей по охране государственной границы погибли солдат Али Нагиев и майор Бахыш Бахышлы», - заявили в погранслужбы.

В пресс-службе добавили, что следователи начали разбирательство по факту произошедшего.

В конце мая удар молнии оказался смертельным для мужчины в Балашихе, жуткие кадры показывал 360.ru. Прохожий под зонтом шел на дорожке в дождливую погоду, молния убила его.

Похожее ЧП произошло около года назад в Адыгее, там после удара молнии скончалась туристка из Новороссийска.

Также ранее школьники из Чапаевска пострадали от удара током. Двоих ребят с ожогами привезли в больницу.

Погода Азербайджан
09 июня 2024, 14:18
Песков объяснил, зачем на встречу с Путиным пригласили зарубежную прессу
РИА «Новости»
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Руководство стран Запада вводит цензуру для своей прессы, но президент Владимир Путин на встрече с зарубежными журналистами объяснил им позицию России. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он рассказал, что власти на Западе «входят в предвоенный экстаз», из-за чего они начинают ущемлять прессу.

«Смотрите, какие материалы под диктовку выходят в самых уважаемых изданиях Соединенных Штатов, Великобритании и так далее», - указал представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента добавил, что международные агентства находятся под давлением тех стран, где располагаются их штаб-квартиры.

«Редакционная политика, я в этом убежден, не является свободной в полном смысле этого слова. Тем более на Западе, когда они сами заводят себя в состояние подготовки к войне. К войне с нами, о чем они говорят напрямую», - подчеркнул он.

Ранее Песков рассказал, что в ПМЭФ тайно участвовали иностранные бизнесмены. Он констатировал, что площадка не утратила свой уровень и статус, несмотря на введенные против России ограничения.

Кремль Дмитрий Песков Россия Запад Владимир Путин
09 июня 2024, 14:14
Готовящихся к отпуску россиян предупредили о риске рекордной жары в Турции
РИА «Новости»
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Июль и август в Турции выдадутся очень жаркими, температура поднимется до 42-43 градусов тепла. Об этом заявил метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен, его слова привело издание Hürriyet.

Он напомнил, что Турция летом 2023 года также сталкивалась с аномальной жарой. Тогда в Стамбуле воздух прогрелся до 41,3 градуса тепла, что стало рекордом за 82 года.

«Но в 2024 году жара может накрыть всю страну. Турция может столкнуться с частыми „волнами тепла“. Поэтому будьте готовы, что возможно значительное превышение климатической нормы», - отметил синоптик.

Ранее туристам посоветовали не посещать провинцию Хаккари и город Ширнак в Турции , где могут возникнуть курдские конфликты. Кроме того, туристам лучше не находиться в пределах зоны в 10 километров от границы с Сирией.

Июль и август в Турции выдадутся очень жаркими, температура поднимется до 42-43 градусов тепла. Об этом заявил метеоролог Стамбульского технического университета профессор Орхан Шен, его слова привело издание Hürriyet.

Турция Погода Жара
09 июня 2024, 13:35
Неизвестные напали на членов правой немецкой партии в Карслруэ
Unsplash
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Неизвестные напали на двух членов городского совета от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Карлсруэ на юго-западе Германии. Об этом сообщило агентство DPA.

По информации источника, неизвестные в масках набросились на них около кафе в центре города. Пострадавшие получили легкие травмы, им оказали медицинскую помощь на месте.

Правоохранители по горячим следам задержали пять человек, но отпустили после установления личности. В АдГ утверждают, что один из нападавших вооружился битой для бейсбола, однако полиция не смогла подтвердить этот факт. Также во фракции считают причастными к ЧП левых радикалов.

В мае группа людей напала на здание бывшего генерального консульства России в Лейпциге и развернула там антироссийские плакаты. Дипломатическое правительство заявило немецкой стороне протест.

Германия Полиция
09 июня 2024, 12:19
Крупное ДТП с автобусом в Турции унесло жизни двух человек
РИА «Новости»
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Около 30 человек пострадали из-за смертельного ДТП на трассе Ван-Битлис в районе Кускункуранского тоннеля на юго-востоке Турции. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщила газета Milliyet.

По информации издания, на дороге столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Жертвами ДТП стали два человека - водитель и пассажир. Четырех человек доставили в медучреждения в тяжелом состоянии. Причины аварии выясняются.

Ранее в Ленобласти пассажирский автобус врезался в КамАЗ. ДТП произошло на 67-м километре дороги Санкт-Петербург - Ручьи в Ломоносовском районе. Из-за аварии пострадали пять пассажиров автобуса - они получили травмы. Двух из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Всего в салоне находились 16 человек, включая водителя. По данным МВД, большегруз не уступил дорогу ехавшему навстречу автобусу и столкнулся с ним.

Турция ДТП Дороги Автобусы Водители

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