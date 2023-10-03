Молния подорвала газовые контейнеры в британском городе Оксфорд

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К эпицентру взрыва приехали пожарные и полицейские машины. Как сообщило издание Би-би-си , причиной ЧП стал удар молнии в один из резервуаров с биогазом на предприятии по переработке пищевых отходов.

«Молния ударила в газовые контейнеры во время плохой погоды, вызвав большой пожар. Предварительно, никто не пострадал, но службы экстренной помощи остаются на месте ЧП», - сказано в сообщении.

Около недели назад 100 человек стали жертвами пожара в Ираке. Возгорание произошло в округе Аль-Хамдания во время свадьбы. Как отметили в управлении гражданской обороны страны, на мероприятии использовали фейерверки.

Ранее две женщины и мужчина погибли при пожаре в жилом доме в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Во время ЧП кровля частично обрушилась. Причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем.