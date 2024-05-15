«Молимся за здоровье». Орбана шокировало покушение на его друга Фицо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что шокирован покушением на его друга - премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом политик написал в соцсети Х.

«Я был глубоко шокирован ужасным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Дай Бог здоровья ему и его стране», - отметил Орбан.

В Фицо выстрелил мужчина во время выездного заседания правительства Словакии. Политик получил огнестрельные, его доставили в реанимацию больницы в краевом центре Банска Быстрица. Состояние премьера - «очень тяжелое».

Стрелявшим в Фицо оказался, предположительно, 71-летний писатель из города Левице. У него было зарегистрированное короткоствольное ружье. Стрелок прятался в толпе , после покушения он хотел сбежать, но его задержали.