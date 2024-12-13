Молдавской оппозиции не хватило голосов для отправки правительства в отставку

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«Проект вотума недоверия набрал 18 голосов», - сказал он напомнив, что необходимо получить 51 голос.

Присутствующий на заседании Речан обвинил оппозиционеров в «предательстве родины», потому что они якобы намерены дестабилизировать ситуацию в государстве.

Депутаты оппозиции в стране выдвинули вотум недоверия 6 декабря. По их словам, республика уже три года остается в глубоком энергетическом кризисе, власти не разработали стратегию по обеспечению энергетической безопасности и защите людей от последствий энергокризиса.

Ранее власти Молдавии ввели режим ЧП из-за угрозы гуманитарного кризиса. Во время этого положения правительственные учреждения обязаны выполнять все распоряжения комиссии по чрезвычайным ситуациям.