Молдавский политик призвал объединиться вокруг Путина

«Я считаю, что мы, разные лидеры общественных мнений, политики постсоветских стран должны объединиться вокруг Владимира Владимировича и продвигать то, что он говорит. Потому что он говорит правильные вещи, к которым мы стремимся», - объяснил свою позицию политик.

Илан Шор - лидер оппозиционного молдавского блока «Победа». Он последовательно выступает против евроинтеграции и за укрепление отношений с Россией. В мае этого года Шор стал гражданином России.

Позже он допустил, что власти Молдавии могут лишить его гражданства. По его словам, это государство - территория беззакония.

На родине членам блока «Победа» пригрозили уголовным делом о госизмене. Самого Шора молдавские правоохранители обвинили в выводе из банковской системы миллиарда долларов.