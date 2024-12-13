13 декабря 2024, 03:04

Молдавский парламент обсудил вотум недоверия правительству на фоне энергокризиса

Unsplash
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Парламентарии Молдавии собрались в ночь на пятницу, 13 декабря, на заседание для обсуждения вотума недоверия премьер-министру Дорину Речану и его правительству. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вопрос об отставке кабинета министров был инициирован Блоком коммунистов и социалистов. Оппозиционеры утверждают, что республика уже три года испытывает серьезные трудности в энергетической сфере, а у правительства нет ни ясной стратегии, ни мер защиты населения от кризиса.

Парламент собрался накануне днем. Депутаты утвердили введение режима чрезвычайного положения в стране, а затем перешли к вотуму недоверия, притом против переноса обсуждения на другой день выступил спикер Игорь Гросу.

В свою очередь, премьер Речан, присутствующий на заседании, обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации в стране и назвал их действия предательством национальных интересов.

Вероятность реальной отставки правительства близка к нулю. Голосов за выражение вотума недоверия кабинету министров у оппозиционеров не будет просто физически - правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) контролирует 63 из 101 места в парламенте. Более того, депутаты этой фракции решили покинуть заседание, с трибуны перед представителями оппозиции начал выступать премьер Речан.

Ранее в Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения из-за неопределенности с поставками газа. Речан допускал, что Приднестровье останется без этого энергоресурса.

Молдавия Депутаты Кризис Оппозиция
12 декабря 2024, 23:22
Снова отложил. Стало известно, когда Макрон назначит нового премьера Франции
Unsplash
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Президент Франции Эммануэль Макрон отложил назначение нового премьер-министра. Об этом со ссылкой на канцелярию французского лидера сообщило BFMTV.

Изначально Макрон обещал назначить главу правительства не позднее четверга, 12 декабря. Теперь же Елисейский дворец объявил, что премьер-министра назначат утром в пятницу, 13 декабря.

Макрон только что вернулся во Францию после дня, проведенного в Польше. Президент республики сократил свой визит - связано ли это с назначением премьера, пока неизвестно.

Среди потенциальных руководителей правительства Франции пресса упоминала Бернара Казнева и Франсуа Байру.

Новая команда должна заменить кабинет во главе с Мишелем Барнье - в декабре впервые с 1962 года парламент страны большинством голосов отправил правительство в отставку.

Ранее Макрон приехал в Польшу для обсуждения отправки военных на Украину.

Отставки Эммануэль Макрон Премьеры Франция
12 декабря 2024, 22:03
СМИ сообщили о планах президента Грузии сорвать следующие выборы
РИА «Новости»
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Грузинский президент Саломе Зурабишвили намерена сорвать выборы главы республики. Эту информацию предоставил РИА «Новости» источник.

По словам собеседника агентства, политик действует в связке с некими «западными кураторами». Для срыва выборов, утверждает источник, Зурабишвили призовет оппозиционеров заблокировать парламент и другие здания администрации в центре грузинской столицы.

Авторы статьи добавили, что Зурабишвили постарается созвать забастовку национального масштаба. Она планирует вынудить правительство сложить полномочия, а затем сформировать новый кабинет министров.

Выборы президента Грузии запланированы на 14 декабря. Оппозиционные силы, в частности «Коалиция за перемены», уже заявили, что не признают эти выборы. По их мнению, «нелегитимный парламент» не имеет полномочий избирать президента и поэтому Саломе Зурабишвили останется президентом Грузии, главнокомандующим Сил обороны и высшим представителем страны во внешних отношениях. Соответствующее заявление оппозиционеров размещено в социальной сети Х.

Ранее сама Зурабишвили говорила, что не уйдет с должности, несмотря на истечение срока полномочий. Она также заявляла, что не признает легитимность парламента, сформированного по итогам октябрьских выборов. Позднее спецслужбы Грузии сообщили, что узнали об операции по срыву президентских выборов в республике.

Грузия Выборы Выборы президента Грузии 2024
12 декабря 2024, 20:25
Немцев призвали готовиться к блэкаутам из-за гибридных атак
РИА «Новости»
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Граждан Германии призвали готовиться к чрезвычайным ситуациям, в том числе и длительным отключениям электроэнергии. Такое заявление в интервью T-online сделал вице-президент Федерального ведомства гражданской обороны и помощи при чрезвычайных ситуациях Рене Функ.

Глава ведомства заявил, что чрезвычайные ситуации маловероятны, но всегда возможны. Он добавил, что возросло количество атак на критическую инфраструктуру.

«Мы уже сталкиваемся с различными гибридными атаками каждый день. <…> Мы должны быть готовы не только к обороне в военном отношении, но и к гражданской обороне и защите в случае чрезвычайных ситуаций», - отметил Функ.

По словам чиновника, каждое немецкое домохозяйство в случае необходимости должно находиться на самообеспечении минимум три дня.

Канцлер Германии Олаф Шольц в начале декабря заявил, что приехавшие в страну украинские беженцы должны активнее искать работу, либо уезжать на родину.

Германия Электричество Чиновники
12 декабря 2024, 20:20
БПЛА врезался в здание на Олимпийском стадионе в КНР
Pxhere
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Беспилотник залетел на Олимпийский стадион Цзиньчжоу в Китае, врезался в здание и загорелся. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В результате случившегося пострадал один человек. Во время тренировки футболистов клуба «Далянь Шидэ» дрон потерял управление и рухнул на здание. Обломки БПЛА разбросало по земле.

По данным газеты Global Times , Центр экстренных служб проводит расследование причин крушения БПЛА.

В августе 2024 года на списанном авианосце «Минск» в городе Наньтун китайской провинции Цзянсу вспыхнул пожар. На крейсере проводили переоборудование и демонтаж.

Пожары Беспилотники Минск Китай

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