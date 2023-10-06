Молдавский депутат назвал причину антироссийского курса страны
Антироссийский курс принес Молдавии дивиденды на Западе. Об этом заявил РИА «Новости» депутат молдавского парламента Константин Старыш.
Он отметил, что руководство Молдавии очень часто делает заявления о конфронтации страны с Россией. Старыш назвал антироссийскую политику идиотической и добавил, что не может спрогнозировать ее завершение.
«Видимо, она приносит им какие-то дивиденды на Западе», - указал депутат.
По его словам, в Молдавии, несмотря на все старания руководства, «рейтинг евроинтеграционного курса» продолжил находиться на историческом минимуме. Старыш также заявил о «блефе» и «лукавстве» министра энергетики Виктора Парликова, который попытался создать видимость независимости страны от поставок российского газа.
Ранее министр энергетики Молдавии сообщил, что страна готова отказаться от закупок голубого топлива у «Газпрома». Он отметил, что государство будет закупать газ у Европы по более выгодной цене.