Молдавский депутат назвал причину антироссийского курса страны

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Он отметил, что руководство Молдавии очень часто делает заявления о конфронтации страны с Россией. Старыш назвал антироссийскую политику идиотической и добавил, что не может спрогнозировать ее завершение.

«Видимо, она приносит им какие-то дивиденды на Западе», - указал депутат.

По его словам, в Молдавии, несмотря на все старания руководства, «рейтинг евроинтеграционного курса» продолжил находиться на историческом минимуме. Старыш также заявил о «блефе» и «лукавстве» министра энергетики Виктора Парликова, который попытался создать видимость независимости страны от поставок российского газа.

Ранее министр энергетики Молдавии сообщил, что страна готова отказаться от закупок голубого топлива у «Газпрома». Он отметил, что государство будет закупать газ у Европы по более выгодной цене.