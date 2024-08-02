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«Сегодня прошло партийное собрание, на котором было принято решение о выдвижении нашего коллеги Боли в кандидаты на президентские выборы», - заявили в пресс-службе.

По их словам, инициатива исходила от лидера блока Илана Шора.

Ранее Шор призвал политиков постсоветских стран объединиться вокруг Владимира Путина. По его словам, российский президент говорит правильные вещи, к которым нужно стремиться.

Блок «Победа» начал работу в апреле этого года со съезда в Москве. Его целью назвали борьбу против действующей власти Майи Санду и против вступления Молдавии в Евросоюз.

Генпрокуратура страны пригрозила лидерам блока статьей о государственной измене.