Молдавские власти предрекли катастрофу в Приднестровье

По словам чиновника, газ в Приднестровье закончится уже через неделю. Угля для производства электричества хватит не более чем на 15 дней. Спустя указанное время ситуация здесь превратится из кризисной в катастрофическую.

Уголь, по мнению Серебряна, не может использоваться в долгосрочной перспективе. Этот энергоресурс доступен лишь как временное решение кризиса.

Ранее приднестровские власти сообщали, что запасы газа по всему региону закончатся до февраля. Без отопления и горячей воды остались около полутора тысяч многоэтажных домов.

Министр иностранных дел Приднестровья 9 января рассказал о погибших из-за энергетического кризиса. В МВД региона уточнили, что с начала энергокризиса погибли три человека , еще 20 жителей пострадали.

Уже 15 января глава Приднестровья Красносельский сообщил, что Россия подаст в регион газ в качестве гуманитарной помощи. По данным прессы, газ через Россию на приднестровскую территорию может поступить через «Турецкий поток».