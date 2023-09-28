Молдавские саперы обезвредили часть упавшей в пруд у села Фарладаны ракеты

Читайте нас в:

«Специалисты пиротехнической группы Bombteh Национальной полиции нейтрализовали найденную в пруду у села Фарладаны боевую часть ракеты», - указали в сообщении.

Правоохранительные органы заявили, что для местных жителей снаряд не представляет опасности. Специалисты приступили к установлению происхождения обнаруженных фрагментов.

В ночь на 25 сентября над территорией непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) прогремел взрыв. Позже в селе Кицканы обнаружили обломки ракеты ЗРК С-300 в одном из огородов частных домовладений. Вблизи также нашли топливный бак и маршевый двигатель ракеты.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.