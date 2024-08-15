15 августа 2024, 20:13

Молдавские политики прибыли в Россию для участия в съезде движения «Победа»

РИА «Новости»
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Прибывшие в Москву глава Гагаузии Евгения Гуцул и кандидат в президенты Молдавии Василий Боля станут участниками открытия культурно-образовательного центра республики в российской столице, а также примут участие в третьем съезде оппозиционного блока «Победа» предпринимателя Илона Шора. Об этом сообщил ТАСС.

По данным агентства, главной темой встречи политического объединения станет мобилизация сторонников перед президентскими выборами в Молдавии, которые пройдут 20 октября. Голосование за пост главы республики совместят с референдумом о евроинтеграции республики.

Объединивший молдавскую оппозицию политический блок «Победа» появился в конце апреля. Его основателем и создателем стал бежавший из Молдавии политик Илан Шор. Первый съезд нового движения прошел в Москве. После возвращения в Молдавию оппозиционеров в аэропорту Кишинева задержали силовики.

Генеральный прокурор Молдавии Ион Мунтяну объявил, что сторонникам «Победы» грозит уголовное дело о государственной измене.

Молдавия Россия Москва
15 августа 2024, 20:17
«Не знают сами, что творят». Лукашенко обрушился на Литву за новый запрет для авто
Unsplash
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Литовское правительство повело себя безответственно, запретив въезд всем машинам из Белоруссии. Это ограничение лишь пойдет на пользу Союзному государству, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» президент Александр Лукашенко. Его процитировало БелТА.

«Они не знают сами, что творят. Это безумцы, самые настоящие безумцы. <…> Если бы там были ответственные политики, мы могли бы обсуждать их политику. Но там ответственных политиков нет», - сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что новый запрет пойдет на пользу Союзному государству. Он объяснил, что прекратится «экономический туризм», когда россияне и белорусы вывозили деньги за рубеж.

С 16 августа в Литве отменят исключения в запрете на въезд машин с белорусскими номерами. Пограничники не пустят авто, независимо от гражданства, визы или вида на жительство владельца и водителя транспортного средства.

Белоруссия Литва Александр Лукашенко Санкции Машины Союзное государство
15 августа 2024, 15:33
Группа вандалов осквернила советские памятники в Словакии
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Неизвестные раскрасили в цвета украинского флага стоящие в словацком селе Даргов танк Т-34 и самоходную артиллерийскую установку Су-100, посвященные памяти советских воинов-освободителей. За очистку памятников взялись активисты местного объединения «Брат за брата». Кадры с места опубликовала пресс-служба посольства России.

Дипломаты поблагодарили неравнодушных активистов за бережное отношение к памяти советских героев.

«Признательны нашим словацким друзьям за бережное отношение к памяти советских героев-освободителей», - указали в сообщении.

Как напомнили «Известия» , около села Даргов на рубеже 1944–1945 года советская армия вступила в кровопролитные бои с немецкими захватчиками за освобождение населенных пунктов.

В середине июля неизвестные оставили оскорбительные надписи на памятнике героя СССР летчика Анатолия Брандыса в Днепропетровске. Уроженец города получил свое звание за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны. Власти города смыть краску не смогли и закрыли оскорбительные надписи скотчем.

Вторая мировая война Памятники Вандализм Словакия
15 августа 2024, 07:57
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
РИА «Новости»
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В Академический рейтинг университетов мира 2024 года вошли семь российских высших учебных заведений. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании ShanghaiRanking Consultancy.

Конкретные места в рейтинге ARWU присваиваются только в первой сотне вузов, после чего идет разделение на группы по 100 мест без присваивания конкретного места, с ранжированием по алфавиту.

В рейтинг вошли Сколковский институт науки и технологий (группа 801-900), Новосибирский государственный университет (группа 801-900), Высшая школа экономики (группа 701-800), Уральский федеральный университет (группа 601-700), Московский физико-технический институт (группа 501-600), Санкт-Петербургский государственный университет (группа 401-500), Московский государственный университет (группа 101-150).

В 2023 году в аналогичный рейтинг попали девять вузов. В обновленном исследовании не оказалось Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Ранее стало известно, что медицинским вузам России добавят бюджетных мест.

Вузы Рейтинги
15 августа 2024, 03:34
«Пора собирать вещички». В Польше испугались войны между членами НАТО
РИА «Новости»
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Прямой конфликт между Турцией и Грецией из-за Кипра обернется распадом Североатлантического альянса. Своим прогнозом поделился польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Fakt.

«Если начнется война между членами альянса, то НАТО пора собирать вещички», - сказал он.

По словам генерала, альянс не будет участвовать в войне между его членами и будет стремиться к разрешению всех споров дипломатическим путем. Скшипчак отметил, что некоторые члены НАТО поддержат Турцию, другие Грецию, это и приведет к концу блока.

Конфликт между Турцией и Грецией носит многолетний характер. Кроме вопроса разделенного Кипра, камнем преткновения у государства стал шельф в Эгейском море, где располагаются принадлежащие Греции острова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерег власти соседней страны от дальнейшей эскалации. Так он ответил на угрозы греческих военных применить систему ПВО С-300 против турецких военных самолетов.

Турция Кипр Греция Войны НАТО Польша

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