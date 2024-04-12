Молдавские депутаты поддержали приостановку действия ДОВСЕ

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«Законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ одобрен во втором чтении голосами 53 депутатов», - сказал парламентарий.

На минувшей неделе документ одобрил кабмин Молдавии. Теперь его передадут на утверждение президенту Майе Санду. Законопроект вступил в силу через 150 дней после того, как стран-участниц ДОВСЕ уведомят о решении Кишинева.

Молдавские оппозиционные политики опасаются, что это приведет к дестабилизации обстановки в стране.

В начале апреля власти Румынии выступили за объединение с Молдавией.

При этом ни Гагаузия, ни Приднестровье эту инициативу не поддерживают.