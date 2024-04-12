Молдавские депутаты поддержали приостановку действия ДОВСЕ
Депутаты молдавского парламента поддержали в окончательном чтении законопроект о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил спикер Игорь Гросу. Его слова привело РИА «Новости».
«Законопроект о приостановлении действия ДОВСЕ одобрен во втором чтении голосами 53 депутатов», - сказал парламентарий.
На минувшей неделе документ одобрил кабмин Молдавии. Теперь его передадут на утверждение президенту Майе Санду. Законопроект вступил в силу через 150 дней после того, как стран-участниц ДОВСЕ уведомят о решении Кишинева.
Молдавские оппозиционные политики опасаются, что это приведет к дестабилизации обстановки в стране.
В начале апреля власти Румынии выступили за объединение с Молдавией.
При этом ни Гагаузия, ни Приднестровье эту инициативу не поддерживают.