Молдавия заявила о нежелании видеть российскую делегацию на сессии ФАО

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Министерство иностранных дел выступит организатором мероприятия. В ведомстве предложили, чтобы российская делегация при желании выступила онлайн.

«На этой сессии не хотят видеть делегацию Российской Федерации», - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что все это в очередной раз демонстрирует недружественный настрой властей Молдавии по отношению к России.

Молдавская сторона выразила протест Васнецову из-за открытия избирательных участков в Приднестровье во время выборов президента. Дипломату вручили ноту о том, что один из сотрудников посольства должен покинуть республику.

Васнецов назвал решение властей Молдавии о высылке дипломата недружественным шагом. Он не останется без ответа, сообщили «Известия».