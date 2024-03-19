Молдавия выразила протест послу России из-за выборов в Приднестровье

«Послу была вручена нота о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдова и должен покинуть страну», - передали в министерстве.

Власти Молдавии разрешили России открыть лишь один избирательный участок для голосования. Однако, как сообщило РИА «Новости» , в Приднестровье было открыто шесть участков.

В начале февраля Молдавия вообще требовала не открывать избирательные участки в Приднестровье. В противном случае страна грозила ответными мерами. При этом в регионе проживают более 200 тысяч российских граждан. Ранее российского посла Олега Васнецова вызвали в МИД Молдавии и выразили протест из-за сообщений об открытии избирательных участков для голосования.