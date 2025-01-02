02 января 2025, 19:02

Молдавия впервые получила газ из Болгарии

РИА «Новости»
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Молдавия впервые закупила газ в Болгарии и успешно получила его по Трансбалканскому коридору. Об этом сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности главы «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Закупку природного база произвели 31 декабря 2024 года на платформе Balkan Gas Hub. Объем приобретенного ресурса составил 240 мегаватт-часов.

Газ транспортировали в тестовом режиме через территорию Румынии и Украины до точки межсистемного соединения Кэушаны, расположенной на границе Молдавии.

Чебан добавил, что компанию «Молдовагаз» нельзя зарегистрировать в качестве участника газового рынка в европейских странах, поэтому она заключила агентский договор с АО Energocom.

Республика перешла на электроэнергию из Румынии после снижения выработки на государственной районной электростанции, которая работала на российском газе. «Газпром» перестал поставлять газ в Молдавию, потому что страна многократно нарушала условия контракта и не выполняла платежные обязательства.

Газ Болгария Молдавия
02 января 2025, 16:59
Все промышленные предприятия в Приднестровье остановили
РИА «Новости»
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В Приднестровской Молдавской Республике все промышленные предприятия остановили работу из-за отсутствия энергоресурсов. Об этом «Новостям Приднестровья» рассказал министр экономики ПМР Сергей Оболоник.

«Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия за исключением лишь тех, кто <…> непосредственно обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья», - сообщил министр.

Оболоник заявил, что для промышленных предприятий нет энергетического ресурса, власти предпримут усилия для обеспечения отгрузки готовой продукции. В Тирасполе надеются, что энергетический кризис в ближайшее время разрешится, иначе республика столкнется с необратимыми последствиями: многие предприятия не смогут запуститься после долгого простоя.

Власти Молдавии списали весь долг перед «Газпромом» на приднестровских потребителей. Руководители Приднестровья назвали эти претензии несостоятельными.

Молдавия Кризис Приднестровье Экономика
02 января 2025, 15:41
В США назвали бредом слова Зеленского о поражении России
РИА «Новости»
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Украина потерпит огромные убытки, лишившись транзита российского газа. Об этом заявил американский журналист Джексон Хинкл в соцсети X.

«Ты бредишь! Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть ЕС потеряет дешевую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы», - ответил он Зеленскому.

Журналист добавил, что члены Евросоюза, у которых сохранились хорошие отношения с Россией, все равно смогут получать российский газ по низким ценам.

Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что остановка транспортировки газа в Европу через территорию Украины стала «одним из крупнейших поражений Москвы».

В республике назвали это историческим событием. В украинском Минэнерго заявили, что инфраструктура полностью готова к работе в новых условиях.

США Владимир Зеленский Газ Россия
02 января 2025, 15:40
Водитель Tesla и исполнитель теракта в Новом Орлеане служили на одной базе
Global Look Press
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Водитель взорвавшегося автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэтью Ливельсбергер и сидевший за рулем внедорожника, протаранившего людей в Новом Орлеане, Шамсуддин Джаббар служили на одной военной базе. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил порталу Daily Mail.

Ливельсбергер прослужил в армии более 19 лет, из которых 18 провел в спецназе. Мужчина последние три месяца работал менеджером по удаленным и автономным системам. Он погиб при взрыве автомобиля у здания отеля Trump International Hotel.

Взрыв прогремел в 08:40 по местному времени в зоне обслуживания персонала. В кузове машины обнаружили обгоревшие фейерверки, петарды и другие взрывные устройства. Власти считают, что жертв не стало больше благодаря тому, что автомобиль «сдержал большую часть взрыва».

Джаббар имел американское гражданство и служил на той же базе, что и Ливельсбергер. В новогоднюю ночь он осознанно врезался в толпу людей на пикапе с флагом ИГ*.

Полиция установила, что оба автомобиля арендовали через одно приложение. Правоохранители не исключают, что эти случаи связаны между собой.

*ИГ/«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

США Спецназ Взрывы Tesla Полиция Теракт в Новом Орлеане
02 января 2025, 12:04
Число погибших при стрельбе в Черногории выросло до 12
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Число погибших в результате стрельбы в Черногории увеличилось до 12, из них двое — дети. Об этом в эфире RTCG сообщила прокурор Андрияна Настич.

Число погибших в результате стрельбы в Черногории увеличилось до 12, из них двое - дети. Об этом в эфире RTCG сообщила прокурор Андрияна Настич.

«Могу сказать, что погибли 12 человек, среди них двое детей. Все убийства произошли в разных местах. В Клиническом центре прооперировали четырех раненых», - сказала она.

В среду, 1 января, мужчина в районе Байице устроил стрельбу в местном кафе. Скончались несколько человек. В МВД страны изначально отмечали, что нападавший застрелил восемь взрослых и двух детей , а затем свел счеты с жизнью.

Власти республики объявили трехдневный траур. Премьер-министр Милойко Спайич также подтвердил смерть нападавшего. Он не исключил рассмотрение Советом нацбезопасности вопроса о запрете на владение оружием.

Убийства Дети Стрельба Черногория

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