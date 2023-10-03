Молдавия сообщила о готовности закупать газ у «Газрома» на своих условиях

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По его словам, страна не отказалась от идеи о том, что никогда не будет закупать газ у «Газпрома» для правобережья. Однако сейчас у республики появился выбор.

«И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с Евросоюзом, то это возможно», - подчеркнул он.

Накануне официальный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты между республикой и «Газпромом» продолжились. По его словам, диалог нужно сохранять, напомнили «Известия».

В холдинге заявили, что «Газпром» каждые сутки получает заявки от фирмы «Молдовагаз» на поставку сырья. Российская компания выполняет запросы.