Молдавия сообщила о готовности закупать газ у «Газрома» на своих условиях
Молдавия готова покупать сырье у «Газпрома» по выгодной для себя цене и без каких-либо политических условий для страны. Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов в интервью изданию NewsMaker.
По его словам, страна не отказалась от идеи о том, что никогда не будет закупать газ у «Газпрома» для правобережья. Однако сейчас у республики появился выбор.
«И если нам предложат хорошую цену, и если эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в отношениях с Евросоюзом, то это возможно», - подчеркнул он.
Накануне официальный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты между республикой и «Газпромом» продолжились. По его словам, диалог нужно сохранять, напомнили «Известия».
В холдинге заявили, что «Газпром» каждые сутки получает заявки от фирмы «Молдовагаз» на поставку сырья. Российская компания выполняет запросы.