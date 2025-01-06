Молдавия резко отреагировала на заявление России по газу для Приднестровья

Внешнеполитическое ведомство Молдавии призвало российскую сторону прекратить усложняющие ситуацию в регионе действия. В связи с этим представителя России вызвали в молдавский МИД.

Недовольство Молдавии вызвало заявление МИД РФ, опубликованное в официальном Telegram-канале ведомства. Дипломаты отметили, что с тревогой следят за ухудшением ситуации в Приднестровье и возложили ответственность за создание кризиса в регионе на Молдавию и коллективный Запад.

Как добавило агентство Reuters , премьер-министр Молдавии Дорин Речан на брифинге заявил, что в Приднестровье начались и перебои с водоснабжением. Он также обвинил российскую сторону в попытке создать нестабильность в регионе.

Приднестровские власти 11 декабря ввели чрезвычайное положение в связи с энергокризисом. С 3 января здесь начались веерные отключения электроэнергии. К 6 января без газа остались более 51 тысячи домохозяйств, из-за кризиса ночное освещение улиц в республике отключили.