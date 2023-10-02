Молдавия решила прекратить закупать газ у «Газпрома»

Читайте нас в:

По его словам, страна получила газ из других источников и закупила ресурсы на европейском рынке.

«Мы больше не будем закупать природный газ у „Газпрома“ для территории, контролируемой конституционными властями», - уточнил министр.

Парликов добавил, что Молдавия получила газ на более выгодных условиях, чем те, которые были прописаны в контракте с «Газпромом».

Ранее СМИ сообщили о попытках республики урегулировать с «Газпромом» спор о долге в 709 миллионов долларов. Мировое заключение предполагало списание компанией всех долгов «Молдовагаза». В свою очередь молдавская сторона обещала не подавать никаких исков в связи с сокращением поставок. Помимо этого «Молдовагаз» обязался в случае соглашения выплатить «Газпрому» около 153,5 миллиона долларов в качестве компенсации.