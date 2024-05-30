Молдавия продолжила душить СМИ. Лицензии отобрали у телекомпаний, давших слово оппозиции
Молдавские власти отозвали лицензии у трех телекомпаний, предоставлявших слово оппозиции. Об этом правительство республики сообщило на своем сайте.
«Три компании аудиовизуальной сферы остались без разрешительных документов на вещание из-за финансирования из сомнительных источников», - уточнили в пресс-службе.
Речь идет о ООО «Телесистем ТВ», ООО «Телестар Медиа» и ООО Archidoc Group. Компании нарушили определенные требования, отметили в кабмине.
Ранее Европейский союз согласовал запрет вещательной деятельности отечественных СМИ: РИА «Новости», «Известий» и «Российской газеты». Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала ответ на такие действия.