Молдавия погасит только подтвержденный аудитом долг перед «Газпромом»
Проведенный аудит долговых обязательств Молдавии перед «Газпромом» показал, что республика должна выплатить только девять миллионов долларов, а не 700 миллионов, как заявлялось ранее. Итоговую сумму Молдавия готова погасить. С таким заявлением в эфире телеканала Vocea Basarabiei выступила президент страны Майя Санду.
Она подчеркнула, что проверку долговых республики провели независимые компании, которые представили достаточные доказательства, что сумма намного меньше, чем заявлена изначально.
«Это проблема „Газпрома“, что они не признали аудита. У нас есть доказательства. Аудит провели известными компаниями в этой области. „Молдовагаз“ может заплатить „Газпрому“ девять миллионов долларов, а не 700 с чем-то миллионов», - заявила Санду.
Молдавия накопила долги перед «Газпромом» за несколько лет. В 2021 году после истечения контракта поставки газа в республику приостановились, потому что стороны не смогли прийти к соглашению по новой цене. Власти Молдавии настаивали на снижение стоимости кубометра газа, а «Газпром» предложил сначала рассчитаться по старым долгам, который достиг 709 миллионов долларов.
На переговорах стороны договорились о подписании нового контракта. Он предусматривал полную предоплату по всем платежам, а также аудит просроченной задолженности «Молдовагаза». По требованию республики к проверке привлекли компании из Норвегии и Великобритании.
О результатах аудита заявил министр энергетики республики Виктор Парликов. По его словам, речь идет о сумме 8,6 миллиона долларов.
Председатель правления газотранспортной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что итоговые результаты проверки не сходятся с цифрами по совокупному долгу двух государственных компаний, которые не заплатили за поставку газа 46 миллионов долларов.
В «Газпроме» подчеркнули, что выводы аудита не могут влиять на размер и обоснованность задолженности , а значит, что к погашению нужно представить 700 миллионов долларов.