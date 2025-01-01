Молдавия перешла на электроэнергию из Румынии

Избранный президент США Дональд Трамп рискует попасть в пожизненную зависимость от миллиардера Илона Маска, если не сократит его влияние на свою политику. Такой прогноз историк из Йельского университета Тимоти Снайдер дал изданию The Guardian.

Он напомнил, что американский предприниматель потратил на предвыборную кампанию Трампа миллионы долларов, а после избрания Маск большую часть времени проводит в обществе избранного президента.

«Я думаю, мы переоцениваем Трампа и недооцениваем Маска. Если Трамп не разорвет отношения прямо сейчас, он будет находиться в зависимости до конца жизни, потому что ты привыкаешь к тому, что люди дают тебе деньги», - заявил Снайдер.

По словам историка, Трампу стоит обеспокоиться влиянием на него Маска. Если политик не предпримет мер, то Белый дом превратится в «арену неприятных и разрушительных разногласий» двух миллиардеров.

Маск обогнал в рейтинге популярности в новостях миллиардера Джеффа Безоса и медиамагната Марка Цукерберга. Превосходить конкурентов по числу просмотров статей Маск начал в 2022 году, однако в 2024-м разрыв между соперниками достиг максимума.