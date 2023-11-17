17 ноября 2023, 12:31

Молдавия отказалась от членства в Межпарламентской ассамблее СНГ

Читайте нас в: Google Новости

Молдавия перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи СНГ с 8 февраля. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее процитировал ТАСС.

«После заявления Молдовы о выходе из МПА процедура завершится 8 февраля, и с 8 февраля официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ», - сказала она.

По словам Матвиенко, после выхода Молдавии ассамблея продолжит работать. Самой МПА СНГ никакого урона решение властей республики не принесет. Это лишь огромные потери для самой страны, добавила спикер Совета Федерации.

Президент республики Майя Санду заявила, что Россия якобы не уважает интересы молдавских граждан. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на ее высказывание. Он отметил, что муниципальные выборы в Молдавии показали желание местных жителей сотрудничать с Россией.

Молдавия Валентина Матвиенко
17 ноября 2023, 11:57
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Филиппин
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Землетрясение магнитудой 6,7 баллов зафиксировали неподалеку от берегов Филиппин 17 ноября. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зарегистрировали в 16:14 по местному времени. По данным EMSC, очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров.

Толчки зафиксировали в 53 километрах от Генерал-Сантоса, расположенного в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Население города составляет 679 тысяч человек, указали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Очаг также находился в 23 километрах к юго-западу от Глана с населением 24,2 тысячи человек. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Ранее EMSC зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 в районе индонезийского полуострова Минахаса. Очаг залегал на глубине 303 километра.

Землетрясения Азия
17 ноября 2023, 11:55
Задержанный в Баку мужчина пытался взорвать посольство Израиля
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники службы госбезопасности Азербайджана задержали в Баку вооруженного мужчину, который готовил теракт в посольстве Израиля. Об этом сообщило издание Ynet.

По данным СМИ, подозреваемый имел иранское происхождение. Он попытался пронести в диппредставительство оружие, но силовики его остановили. Суд арестовал мужчину на четыре месяца.

Это не первая попытка теракта в иностранных посольствах. Четыре месяца назад в Азербайджане задержали гражданина Афганистана , который пытался купить взрывчатку и огнестрельное оружие. Против него возбудили уголовное дело о подготовке теракта и публичных призывах к терроризму.

По информации издания, 16 ноября теракт пытались совершить в Токио: у входа в израильское посольство разбился автомобиль. Машина протаранила КПП, из-за чего пострадал один полицейский. Японские правоохранители арестовали 50-летнего мужчину, который являлся участником радикальной организации.

Взрыв возле посольства Израиля также зафиксировали в октябре в Никосии. Кипрская полиция задержала четырех человек сирийского происхождения за изготовление бомбы.

Израиль Терроризм Конфликт Израиля и Палестины Азербайджан
17 ноября 2023, 10:41
Более 20 иностранных инвесторов обратились к России за «золотой визой»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия зарегистрировала более 20 обращений за «золотой визой» от зарубежных инвесторов. Об этом «Известиям» заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

Заявки оставили граждане Китая, США, Германии, Сербии и других государств. Иностранцы выразили готовность инвестировать в российскую экономику как минимум 1,2 миллиарда рублей.

Ведомство изучило большинство заявок и направило их в МВД. Владельцам «золотой визы» оформят вид на жительство. Подготовка всех документов займет около четырех месяцев.

По мнению первого заместителя генерального директора Центра стратегических разработок Бориса Копейкина, интерес к новой программе растет. Он добавил, что с помощью «золотой визы» Россия сможет получить не только инвестиции, но и квалифицированные кадры.

Ранее Московская область вошла в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности. Власти региона предложили партнерам беспрецедентные меры поддержки бизнеса, в том числе гарантии по сбыту продукции и бесплатную инфраструктуру.

Визы Экономика
17 ноября 2023, 10:40
Россия вдвое нарастила объем вложений в госбумаги США в сентябре
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Россия в сентябре более чем в два раза нарастила объем вложений в американские гособлигации. Если в августе он составил 31 миллион долларов, то в первый месяц осени — 73 миллиона. Это следует из материалов Минфина США.

Россия в сентябре более чем в два раза нарастила объем вложений в американские гособлигации. Если в августе он составил 31 миллион долларов, то в первый месяц осени - 73 миллиона. Это следует из материалов Минфина США.

Более 60 миллионов долларов пришлись на долгосрочные облигации, еще 12 - на краткосрочные.

В июле объем вложений составлял 29 миллионов долларов, в июне - 33, в мае - 36. Практически таким же, как в сентябре, показатель был зимой и в начале весны: в марте - 77 миллионов долларов, в феврале - 75.

Резкое сокращение вложений России в госдолг Соединенных Штатов произошло в 2018 году. Тогда в апреле их уровень упал с 96 миллиардов долларов до 48,7, а в мае уже не доходил до 15 миллиардов.

На сентябрь 2023 года самыми крупными держателями государственных бумаг США оставались Япония, вложившая более триллиона долларов, и Китай (778,1 миллиарда долларов). При этом Китай постепенно сокращает вложения.

США Россия

Новости по теме