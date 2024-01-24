Молдавия объявила имя нового главы МИД

«Со следующей недели пост министра иностранных дел займет вице-спикер парламента Михай Попшой», - сказал молдавский премьер.

Михай Попшой занимает пост вице-спикера республики с 2019 года. С 2017 года он является вице-председателем правящей партии «Действие и солидарность».

В среду, 24 января, стало известно об уходе Нику Попеску с постов главы внешнеполитического ведомства и вице-премьера. Он выразил уверенность в том, что за 2,5 года сделал «много хорошего».

Перед этим в молдавских СМИ появилась информация, что в правительстве республики грядут перестановки. Как сообщили инсайдеры, Попеску может стать главным переговорщиком с Евросоюзом после ухода с поста главы министерства иностранных дел страны.