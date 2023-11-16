Молдавия не выполнила ни одной договоренности с «Газпромом» за два года

Он констатировал, что представители «Газпрома» приняли все предложения, озвученные вице-премьером Молдавии Андреем Спыну. Стороны подписали протокол. С тех пор компания не раз демонстрировала готовность учитывать интересы молдавской стороны в партнерстве в газовой сфере.

«По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена», - указал Галузин.

В отчете по аудиту исторической задолженности Молдавия заявляет о «фактическом отсутствии долга», однако документ не отвечает международным стандартам и требованиям независимости проверки, добавил замминистра. По его словам, содержащиеся в отчете выводы «не могут влиять на размер и обоснованность долга». Наличие такового подтверждается как документально, так и решениями международного арбитража, подчеркнул Галузин.

Он добавил, что мнение президента Молдавии Майи Санду, которую обеспокоил отказ «Газпрома» принять отчет, ничего не изменит.