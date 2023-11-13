Молдавия не согласовала отчет аудита долга за газ перед Россией

Большинство членов совета заявили, что документ не является отчетом по результатам финансового аудита.

«Отчет не удовлетворяет требованиям независимости аудита, поскольку один из его исполнителей имеет конфликт интересов с ПАО „Газпром“», - рассказали в компании.

Однако молдавскую сторону заблаговременно уведомили об этом обстоятельстве, но она не предприняла никаких действий, чтобы устранить его. Тем не менее, подчеркнули в «Газпроме», никакие выводы Молдавии не смогут повлиять на размер и обоснованность указанной задолженности.

«Она подтверждается в регулярно подписываемых „Газпромом“ и „Молдовагазом“ документах и в соответствующих решениях международного арбитража», - указано в сообщении.

Ранее президент страны Майя Санду заявила, что проведенный аудит долговых обязательств Молдавии перед «Газпромом» показал, что республика должна выплатить только девять миллионов долларов , а не 700 миллионов, как заявлялось ранее. Такую сумму Молдавия готова погасить. То, что аудит не признан - проблемы «Газпромома», подчеркнула она.

Министр энергетики республики Виктор Парликов сказал, что Молдавия готова покупать сырье у «Газпрома» по выгодной для себя цене и без каких-либо политических условий для страны. При этом «Газпром» получает от молдавской фирмы «Молдовагаз» ежесуточные заявки на поставку голубого топлива и выполняет их.