Молдавия направит в Приднестровье три миллиона кубометров газа

«Мы утвердим поставку для Приднестровья трех миллионов кубометров газа. Евросоюз в виде гранта выделяет 30 миллионов евро для производства электроэнергии и закупки газа по выгодной цене», - сказал он.

Премьер Молдавии подчеркнул, что кабмин разработал комплексный план энергетической устойчивости на ближайшие два года, включающий два ключевых направления.

«Мы готовы к дальнейшим шагам для укрепления энергетической безопасности и защиты наших граждан», - добавил Речан.

Президент непризнанной республики Вадим Красносельский ранее 27 января заявлял, что, если молдавские политики не помешают, то прокачка газа в Приднестровье возобновится до конца недели. По его словам, окончательное решение о возобновлении поставок углеводородов на территорию Приднестровья лежит именно на властях Молдавии.