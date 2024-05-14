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Молдавия и Евросоюз планируют углубить партнерство в сфере безопасности «до беспрецедентного уровня». Об этом сообщила газета Financial Times , ссылаясь на предложение ЕС.

«Молдавия и ЕС углубят сотрудничество в оборонной сфере до беспрецедентного уровня», - указали авторы материала.

Предложение Евросоюза планируют согласовать на следующей неделе. По нему Молдавия будет более активно обмениваться данными разведки со странами ЕС, принимать участие в военных учениях и программах военных закупок.

Соглашение повысит качество взаимодействия страны с Евросоюзом в противостоянии иностранному вмешательству, терроризму и киберугрозам.

Доктор исторических наук Борис Александрович Шмелев заявлял, что у Молдавии почти нет шансов стать полноправным членом Европейского союза. По его словам, проблема кроется в экономике.