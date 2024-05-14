14 мая 2024, 09:32

Молдавия и ЕС углубят партнерство в сфере безопасности

Global Look Press
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Молдавия и Евросоюз планируют углубить партнерство в сфере безопасности «до беспрецедентного уровня». Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на предложение ЕС.

Молдавия и Евросоюз планируют углубить партнерство в сфере безопасности «до беспрецедентного уровня». Об этом сообщила газета Financial Times , ссылаясь на предложение ЕС.

«Молдавия и ЕС углубят сотрудничество в оборонной сфере до беспрецедентного уровня», - указали авторы материала.

Предложение Евросоюза планируют согласовать на следующей неделе. По нему Молдавия будет более активно обмениваться данными разведки со странами ЕС, принимать участие в военных учениях и программах военных закупок.

Соглашение повысит качество взаимодействия страны с Евросоюзом в противостоянии иностранному вмешательству, терроризму и киберугрозам.

Доктор исторических наук Борис Александрович Шмелев заявлял, что у Молдавии почти нет шансов стать полноправным членом Европейского союза. По его словам, проблема кроется в экономике.

Молдавия Евросоюз
14 мая 2024, 09:37
Полиция задержала на протестах в Армении около 40 человек
РИА «Новости»
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Армянская полиция задержала некоторых участников митинга, который проходил утром в Ереване. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель пресс-службы МВД республики.

Участники митинга выступали с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Всего силовики задержали 38 протестующих.

«По состоянию на текущий момент в полицейские отделения доставлены 38 человек», - указали в МВД.

Акции протеста против Пашиняна проходили в армянской столице и 13 мая. Силовики задержали порядка 134 участника демонстрации из-за «невыполнения законных требований представителей власти». Инициатором митинга стало движение «Тавуш во имя родины».

Протестующие перекрывали улицы, создавали баррикады из скамеек. По мнению лидера движения архиепископа Баграта Галстаняна, правительство во главе с Пашиняном допустило ряд ошибок во внутренней и внешней политике государства.

Армения Протесты Митинги Полиция
14 мая 2024, 07:45
Маск спрогнозировал сложное противостояние Трампа и Байдена на выборах
Global Look Press
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Между действующим лидером США Джо Байденом и бывшим главой государства Дональдом Трампом сложится напряженная борьба на грядущих президентских выборах. Такое мнение выразил бизнесмен и миллиардер Илон Маск в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Предприниматель в соцсети ответил на пост бывшего сотрудника американского госдепа Майка Бенца, который заявил о нарушениях в рамках судебного процесса над Трампом. Но, по мнению Маска, бывшему президенту это только на руку.

Бизнесмен отметил, что чем более несправедливыми покажутся американцам нападки на Трампа, тем выше он поднимется в опросах.

«Коэффициенты ставок на победу Трампа в настоящее время показывают гораздо более напряженную борьбу [на выборах]», - добавил предприниматель.

Бывший президент США назвал администрацию Байдена гестапо. Также он заявил, что действующий глава государства - худший президент в истории Соединенных Штатов.

США Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США Джо Байден Выборы
14 мая 2024, 05:00
Си Цзиньпин послал Западу сигнал накануне визита Путина
РИА «Новости»
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Европейское турне китайского председателя Си Цзиньпина накануне визита в КНР российского президента Владимира Путина стало сигналом, что у Пекина остались хорошие партнеры в Европе, несмотря на разногласия среди государств континента. Об этом заявил телеканал CNN.

«Си Цзиньпин обнажил разногласия в Европе накануне ожидаемого визита Путина», - сказано в заголовке материала.

В статье отметили, что турне Си Цзиньпина завершилось «ярким сигналом: у Китая, несмотря на трения со многими европейскими странами, по-прежнему есть фанаты на Старом континенте». Под «трениями» подразумевали «сложные вопросы» по поводу торговли во Франции и украинский кризис.

Особенную силу председатель продемонстрировал в Венгрии и Сербии. В обоих государствах в ходе визита Си Цзиньпина заявили о переходе отношений с КНР на новый уровень.

Ранее директор программы «Международные отношения» Института китайских исследований Меркатора Абигаэль Васселье заявила, что поездка российского лидера Владимира Путина в Китай продемонстрировала Западу нежелание КНР отказываться от тесных связей с Россией. По ее словам, Пекин продолжит работать с Москвой несмотря ни на что.

Отношения Европа Запад Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
14 мая 2024, 02:20
Байден запретил ввозить в США уран из России
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден подписал закон, запрещающий ввозить в страну уран из России. Американский лидер утвердил принятый конгрессом документ, сообщила пресс-служба Белого дома.

Администрация Байдена уточнила, что президент подписал закон «об историческом ряде мер», которые якобы укрепят энергетическую и экономическую безопасность США. В Белом доме добавили, что сначала страна снизит зависимость от России в области ядерной энергетики, а затем и вовсе избавится от такой зависимости.

«Этот новый закон восстанавливает лидерство Америки в ядерном секторе. Это поможет обеспечить нашу энергетику для будущих поколений», - отметили в пресс-службе.

В Белом доме сообщили, что на новые мощности по обогащению урана в США выделили 2,72 миллиарда долларов.

Росатом ранее предупреждал о последствиях возможного запрета поставок урана из РФ. В госкорпорации назвали одобренный конгрессом закон политизированным.

США Законы Топливо Торговля Санкции Россия Джо Байден

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