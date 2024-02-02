02 февраля 2024, 15:42

Молдавия допустила возвращение к закупкам газа у «Газпрома» для внутренних нужд

РИА «Новости»
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Власти Молдавии при закупке газа ориентируются прежде всего на цену, которую предлагает продавец. Если предложение «Газпрома» окажется выгоднее, то республика вернется к работе с российским поставщиком. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

Он заявил, что в 2023 году страна закупила газ для внутреннего потребления на бирже. Это позволило сэкономить около 60 миллионов евро.

«Если цена будет лучше, тогда можем закупить у „Газпрома“. Такой сценарий не исключен. Я не говорю, что мы так сделаем, но и не исключаю. Но если цена на бирже будет выгоднее, тогда зачем переплачивать?» - задался вопросом Парликов.

Министр добавил, что никакой политики в решении властей об отказе покупать энергоноситель у «Газпрома» нет. Республика не вводила никаких санкций.

В минувшую среду, 31 января, власти Молдавии отменили действующий в стране с октября 2021 года режим чрезвычайного положения, введенный из-за отсутствия нового договора о поставках газа с «Газпромом». Тогда национальный оператор из-за накопленных долгов перед российским поставщиком не смог продлить действующее соглашение.

В ходе переговоров стороны заключили новый договор на пять лет с условием проведения аудита и создания плана расчета по долгам. Но формула цены нового соглашения оказалась для республики невыгодной. Поэтому с декабря 2022 года весь поступающий от «Газпрома» энергоноситель отправляет на расположенную в Приднестровье ГРЭС, которая покрывает до 80% потребностей страны в электроэнергии. Для газообеспечения Молдавия делала закупки на бирже.

Власти Молдавии при закупке газа ориентируются прежде всего на цену, которую предлагает продавец. Если предложение «Газпрома» окажется выгоднее, то республика вернется к работе с российским поставщиком. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.

Газ Молдавия Газпром
02 февраля 2024, 15:19
«Личная месть». Верка Сердючка нашла «русский след» в запрете на въезд в ОАЭ
Global Look Press
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Исполнитель Андрей Данилко, известный благодаря образу проводницы Верки Сердючки, заявил, что в запрете на въезд в ОАЭ виновата Россия. Об этом написало украинское агентство УНИАН.

«Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов - это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть», - заявил музыкант.

Власти ОАЭ якобы ввели пожизненный запрет для Данилко на въезд в страну. При этом официально информацию о включении певца в черный список не подтвердили. Сам артист заявил, что ему сообщили о запрете несколько источников. Причину введения такой меры не объяснили.

Украинские СМИ писали, что ОАЭ возмутило поведение Данилко на одном из его концертов.

Выступая на корпоративе, певец открыто призвал поддержать Украину. Тогда власти ближневосточной страны обвинили его в разжигании межнациональной розни.

Весной 2023 года Данилко позволил себе хамскую выходку на Евровидении. Он выкрикивал «Россия, прощай!» (Russia, goodbye).

ОАЭ Верка Сердючка
02 февраля 2024, 12:31
Бывшего программиста ЦРУ приговорили к 40 годам тюрьмы за слив данных WikiLeaks
Global Look Press
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Суд в Нью-Йорке вынес приговор бывшему программисту ЦРУ Джошуа Шульте по делу об утечке серии сверхсекретных материалов. Об этом со ссылкой на WikiLeaks сообщили «Известия».

Организация назвала Шульте «предполагаемым информатором WikiLeaks по Vault 7 (такое название получила эта крупнейшая утечка данных. - прим. ред.)».

Нью-Йоркский суд приговорил фигуранта дела к 40 годам лишения свободы. Наказание ему назначили в том числе за шпионаж, компьютерный взлом, дачу ложных показаний, хранение детской порнографии и неуважение к суду.

В апреле 2023 года в США арестовали подозреваемого в сливе огромного количества секретных документов, который привел к дипломатическим проблемам и осложнил работу американским шпионам. В ФБР заявили, что за преступлением стоит 21-летний военнослужащий Джек Тейшейра.

США Суд Нью-Йорк
02 февраля 2024, 10:19
Бывшего главу контрразведки Германии Маассена назвали правым экстремистом
Global Look Press
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Федеральное ведомство по охране Конституции Германии (BFF) назвало правым экстремистом своего экс-руководителя Ханса-Георга Маассена. Об этом сообщила газета Bild.

Ведомство выполняет функции контрразведки и службы внутренней безопасности. Как уточнили в материале, теперь Маассена взяли под наблюдение BFF.

Ведомство собрало данные о деятельности своего бывшего руководителя в сфере правого экстремизма. BFF не стали комментировать ситуацию, сославшись на право на неприкосновенность частной жизни.

Маассен отверг обвинения в свой адрес, назвав их необоснованными. Он заверил, что ведомство борется с политическими оппонентами и злоупотребляет своими полномочиями.

Авторы материала уточнили, что Маассена могут не только уволить, но и лишить пенсии.

Немецких специалистов недавно заметили в Харькове. Как отметил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, они участвуют в возведении линии обороны украинской армии.

Германия Пенсия Экстремизм
02 февраля 2024, 09:36
FT узнала о связи премьера Венгрии с организацией протестов фермеров
Global Look Press
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Акции против сельхозполитики ЕС в Брюсселе в конце января организовали при участии центра MCC Brussels. В его руководство входит советник премьер-министра Виктора Орбана Балаж Орбан, сообщила Financial Times.

Протесты фермеров затронули многие европейские страны. Среди них - Германия , Италия, Польша и Франция. В последней на улицы даже вывели бронетехнику , чтобы сдерживать протестующих.

В середине января акции начались и в Бельгии. Участники протестов недовольны политикой ЕС в сфере сельского хозяйства, ростом цен на топливо, а также выступают против вводимых экостандартов. В минувшем году фермеры также высказывали жалобы из-за притока в Европу дешевой украинской продукции.

Как уточнила FT, MCC Brussels представляет подразделение колледжа Mathias Corvinus Collegium, близкого к венгерским властям. MCC находится в Будапеште и получал от правительства огромные средства. В 2022-м, по данным Poltico, речь шла о «миллиардах форинтов», отметил РБК.

Организация называла своей целью создание альтернативы культурному ландшафту Европы. В 2023-м после запуска брюссельского офиса MCC у него появились два меда, критикующие власти ЕС, - это The European Conservative и The Brussels Signal.

Венгрия Европа

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