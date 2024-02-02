Молдавия допустила возвращение к закупкам газа у «Газпрома» для внутренних нужд

Он заявил, что в 2023 году страна закупила газ для внутреннего потребления на бирже. Это позволило сэкономить около 60 миллионов евро.

«Если цена будет лучше, тогда можем закупить у „Газпрома“. Такой сценарий не исключен. Я не говорю, что мы так сделаем, но и не исключаю. Но если цена на бирже будет выгоднее, тогда зачем переплачивать?» - задался вопросом Парликов.

Министр добавил, что никакой политики в решении властей об отказе покупать энергоноситель у «Газпрома» нет. Республика не вводила никаких санкций.

В минувшую среду, 31 января, власти Молдавии отменили действующий в стране с октября 2021 года режим чрезвычайного положения, введенный из-за отсутствия нового договора о поставках газа с «Газпромом». Тогда национальный оператор из-за накопленных долгов перед российским поставщиком не смог продлить действующее соглашение.

В ходе переговоров стороны заключили новый договор на пять лет с условием проведения аудита и создания плана расчета по долгам. Но формула цены нового соглашения оказалась для республики невыгодной. Поэтому с декабря 2022 года весь поступающий от «Газпрома» энергоноситель отправляет на расположенную в Приднестровье ГРЭС, которая покрывает до 80% потребностей страны в электроэнергии. Для газообеспечения Молдавия делала закупки на бирже.

Власти Молдавии при закупке газа ориентируются прежде всего на цену, которую предлагает продавец. Если предложение «Газпрома» окажется выгоднее, то республика вернется к работе с российским поставщиком. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов.