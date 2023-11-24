Молдавии пригрозили последствиями за присоединение к антироссийским санкциям

Читайте нас в:

Дипломат подчеркнула, что МИД оценивает это как еще один враждебный шаг со стороны республики, которая полностью встроилась в общую западную антироссийскую кампанию.

«Их целью является разрушение отношений России и Молдавии, которые уже в плачевном состоянии», - сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что решение властей республики противоречит интересам жителей страны, подавляющее большинство которых заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

«Россия не оставит без ответа решение Молдавии. Дополнительно сообщим о принятых мерах», - добавила она.

Около двух недель назад вице-премьер Молдавии Нику Попеску заявил, что страна присоединится к санкциям Евросоюза против России, однако перед этим оценил их влияние на собственную экономику, писал «Интерфакс».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что муниципальные выборы в Молдавии продемонстрировали желание многих местных жителей развивать отношения с Россией.