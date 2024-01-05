Молдавии придется погасить более 300 тысяч евро за членство в МПА СНГ

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«Последним сроком выплаты долга перед МПА СНГ является 8 февраля при завершении отказа от членства Молдавии при выходе из организации», - отметили в ведомстве.

С 2022 года власти Молдавии заговорили о необходимости денонсировать ряд соглашений с СНГ. Республика планирует проанализировать эффективность сотрудничества и заменить эти форматы двухсторонними договорами со странами содружества.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ноябре 2023 года сообщила об отказе Молдавии от членства в Межпарламентской ассамблее СНГ. По ее словам, выход республики не принесет МПА никакой угрозы.

В декабре президент Молдавии Майя Санду призвала парламент провести референдум по вступлению страны в Евросоюз.