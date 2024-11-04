04 ноября 2024, 03:06

Молдавии предсказали мрачное будущее после победы Санду

РИА «Новости»
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Президентские выборы в Молдавии сильно раскололи общество, страну ждут четыре года конфликтов, роста преступности и оттока населения. Такое заявление сделал директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский в эфире телеканала GRT.

«Наше государство крайне расколото. <…> Мы не осознаем, что последующие четыре года у нас будут конфликты, будет рост преступности из-за конфликтного состояния в обществе и из-за материального разрыва, уровня обнищания», - заявил Лисневский.

Эксперт отметил, что в будущем за границей будет рождаться больше молдаван, чем в Молдавии. Президенту придется вести большую работу, чтобы объединить общество.

Бывший президент республики Игорь Додон заявил, что молдаване выбрали кандидата от Партии социалистов Александра Стояногло, а Майя Санду победила только благодаря диаспоре за границей.

Молдавия Игорь Додон Выборы Майя Санду Выборы президента Молдавии Александр Стояногло
04 ноября 2024, 02:48
Премьер Румынии первым поздравил Санду с победой на президентских выборах
РИА «Новости»
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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку первым среди зарубежных политиков поздравил действующего президента Молдавии Майю Санду с победой на выборах. Поздравление он написал соцсети Facebook*.

«От всей души поздравляю молдавский народ, а также Майю Санду с огромной победой!» - заявил он.

Политик отметил, что победа Санду во втором туре стала ярким примером воли молдаван, желающих защитить свою демократию и встать на путь присоединения к ЕС.

«Это момент великой гордости и надежды для всех, кто верит в демократические ценности и право каждой нации решать свою собственную судьбу», - написал Чолаку.

По данным ЦИК , после обработки 98,65% голосов, за Санду проголосовали 54,94% избирателей. Ее оппонент, экс-генпрокурор страны, выходец из Гагаузии Александр Стояногло набрал 45,06% голосов.

Санду уже заявила о своей победе в соцсетях. Она поблагодарила всех проголосовавших молдаван.

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Молдавия Румыния Выборы Гагаузия Майя Санду Выборы президента Молдавии Александр Стояногло
04 ноября 2024, 02:04
Экс-президент Молдавии рассказал, кто на самом деле победил на выборах
РИА «Новости»
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Бывший генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло выиграл президентские выборы на территории страны, конкурентка и действующий глава государства Майя Санду обошла его только благодаря голосам из диаспоры за рубежом. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон в беседе с ТАСС.

По данным ЦИК Молдавии, после подсчета 97,93% за Санду проголосовали 54,35% избирателей. Наибольший отрыв от своего соперника у нее за рубежом и в Кишиневе. За границей политик набрала более 80%. В столице республики за нее проголосовали 57,38% пришедших на избирательные участки.

Стояногло с большим перевесом в голосах выиграл в Гагаузии, откуда он родом. Там за него проголосовали 97% избирателей.

Молдавия Игорь Додон Выборы Гагаузия Майя Санду Выборы президента Молдавии Александр Стояногло
04 ноября 2024, 01:26
В штабе Санду начали праздновать победу
РИА «Новости»
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В предвыборном штабе президента Молдавии Майи Санду начали праздновать победу. После обработки 96% бюллетеней она лидирует, согласно данным ЦИК республики.

Санду набрала 52,63% голосов избирателей. Наибольший отрыв от своего соперника экс-прокурора Александра Стояногло у Санду за рубежом и в Кишиневе. За границей действующий президент набрала более 80% при подсчете 63% голосов. В столице Молдавии за Санду проголосовали 57,38% пришедших на избирательные участки.

Стояногло безоговорочно лидирует в Гагаузии, откуда он родом. Там он набрал 97% голосов. Также за него проголосовали в Приднестровье, голоса ему отдали 79,4% избирателей.

Стояногло обратился к гражданам и призвал их сохранять спокойствие независимо от результатов голосования.

Молдавия Приднестровье Гагаузия Майя Санду Выборы президента Молдавии Александр Стояногло
04 ноября 2024, 01:00
Стояногло обратился к жителям Молдавии после оглашения промежуточных итогов
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты Молдавии, бывший генеральный прокурор, уволенный из-за политики нынешнего лидера страны Майи Санду, Александр Стояногло призвал граждан страны сохранять спокойствие независимо от результатов голосования. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Первые результаты выборов уже поступают, и я призываю всех сохранять спокойствие, независимо от цифр. Голос каждого заслуживает уважения», - написал он.

После подсчета 90% голосов Стояногло занял лидирующую позицию, набрав 50,81% против 49,19% Санду. Однако когда подсчитали 93,33%, конкурентка обогнала экс-генпрокурора, набрав 50,49% против 49,51% оппонента.

При этом в Гагаузии - родине Стояногло, политик с большим перевесом победил Санду. После обработки более 90% бюллетеней стало известно, что там он набрал 95,92% голосов.

Молдавия Выборы Гагаузия Майя Санду Выборы президента Молдавии Александр Стояногло

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