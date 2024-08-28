28 августа 2024, 23:31

Молдавии предрекли судьбу евроокраины

РИА «Новости»
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Курс на евроинтеграцию приведет Молдавию к возможности стать евроокраиной. Республика уже потеряла поставки газа из России по низким ценам, сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента от оппозиционного блока «Победа» Александр Суходольский.

«Курс на ЕС ведет только к одному: стать нищей евроокраиной, до которой никому нет дела. Мы обязаны сказать „нет“ на референдуме», - написал он.

Суходольский отметил, что республика потеряла поставки газа из России по низким ценам, но при этом начала его покупать у «хорошей» Европы. Теперь жители страны платят за газ кратно дороже.

Депутат напомнил, что цены на газ на европейском рынке отличаются неустойчивостью и постоянно растут. На это влияют политические и экономические обстоятельства, которые «не по карманам Молдавии».

МИД РФ ранее обратился в властям Молдавии не предпринимать шагов для эскалации украинского кризиса , чтобы не стать его непосредственным участником.

Газ Молдавия Европа Россия
28 августа 2024, 23:12
Дурова освободили под залог, запретив покидать Францию
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Павла Дурова взяли под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию. Основателя Telegram обвинили в шести правонарушениях, сообщила прокуратура Парижа. Об этом написало РИА «Новости».

«Его взяли под судебный надзор с требованием внести залог в размере пяти миллионов евро. Также он обязан являться в полицейский участок два раза в неделю в связи с запретом покидать территорию Франции», - отметили в документе.

Прокуратура обвинила бизнесмена в шести правонарушениях, среди которых администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций.

В минувший понедельник, 27 августа, судья продлил Дурову срок содержания под стражей на 48 часов.

Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
28 августа 2024, 22:36
В Эстонии у россиян потребовали для получения ВНЖ военный билет
Freepik
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Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии потребовал от граждан России, оформляющих вид на жительство, предъявлять военный билет. Об этом сообщает портал гостелерадио ERR.

По данным портала, сотрудники департамента потребовали от россиянина предъявить военный билет. Также мужчине пришлось бы обратиться в российский военкомат в случае его отсутствия.

В департаменте пояснили, что исполняют требование законодательства, согласно которому иностранцы должны подавать сведения о прохождении службы в армии или органах государственной безопасности своих стран.

Если у иностранного гражданина нет военного билета, то он может «подтвердить свое военное прошлое» некими другими документами, отметили в ведомстве. В 2024 году граждане России подали 434 заявки на получение ВНЖ в Эстонии.

Эстонские власти ранее вынудили Эстонскую православную церковь поменять устав, а также потребовали разорвать религиозные отношения с Россией.

Военные Россия Мужчины Эстония
28 августа 2024, 20:56
Дуров предстал перед следственным судьей в Париже
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров находится на допросе у следственного судьи. Его не отпустили, сообщил РИА «Новости» источник в прокуратуре Парижа.

До этого в СМИ появились сообщения, что Дуров якобы освободили. В среду он предстал перед следственным судьей для принятия решении о предъявлении обвинения.

Ранее появилась информация о том, что судья принял решение прекратить содержание основателя Telegram Павла Дурова под стражей в полиции. Это не значит, что его отпустили на свободу. Процедура смены статуса необходима для дальнейших следственных действий.

Основателя Telegram задержали в аэропорту 24 августа. Бизнесмен стал фигурантом уголовного дела из 12 пунктов обвинения , связанных с преступлениями, якобы совершенными в мессенджере.

Мессенджеры Уголовное дело Париж Telegram Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
28 августа 2024, 04:10
Великобритания ради отношений с Европой заключит оборонное соглашение с Германией
РИА «Новости»
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Великобритания и Германия рассчитывают к 2025 году заключить двустороннее оборонное соглашение, которое позволит британскому правительству перезагрузить отношения с Европой. О его подготовке объявил офис премьер-министра Кира Стармера, сообщило РИА «Новости».

«Новый договор между Великобританией и Германией станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении», - объявила пресс-служба.

Переговоры уже начались. Стороны рассчитывали осенью согласовать окончательную версию соглашения и к началу 2025 года подписать его.

Аппарат кабмина выпустил заявление о будущем договоре перед визитом Стармера в Берлин, который намечен на 28 августа. Премьер планировал встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, внешнюю политику и экономическую ситуацию.

Кроме Германии Великобритании предстоит озаботиться сотрудничеством с Россией , заявил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен.

RT сообщил, что он допустил восстановление отношений после смены власти в Соединенном Королевстве и США.

Германия Великобритания Международные отношения Армия

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