26 февраля 2024, 00:46

Молдаване попросили пересмотреть закон об исключении русского языка

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Общественные организации Молдавии опубликовали на сайте «Посольство Прав Человека» обращение к правительству с просьбой отправить на доработку законопроект, по которому законы из «Официального монитора» перестанут переводить на русский язык. Авторы проекта аргументировали это экономией средств на перевод.

Инициаторами обращения стали правозащитники, гражданские активисты, представители национальных меньшинств. Они указали, что власти Молдавии ограничили более 500 тысячам граждан доступ к опубликованным законодательным актам.

«Мы призываем: Майю Санду, президента Республики Молдова, направить парламенту законодательную инициативу по доработке», - сказано в обращении.

Общественники выразили недоумение пояснением к решению исключить русский язык. Авторы законопроекта указали, что отказ от перевода сэкономит 3,9 тысячи долларов.

Молдавия призвала Россию не открывать в Приднестровье избирательные участки на выборах президента. В противном случае Кишинев пригрозил «что-то предпринять».

Русский язык Законы Молдавия Россия
26 февраля 2024, 00:09
Белорусская оппозиция призвала игнорировать выборы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Оппозиция Белоруссии из-за рубежа попыталась призвать население республики бойкотировать единый день голосования на выборах депутатов в нижнюю палату парламента и местные советы. Об этом сообщил государственный телеканал СТВ.

По данным СМИ, покинувшим Белоруссию оппозиционерам не удалось сбить людей с электорального пути, хотя беглецы прилагали для этого максимум усилий.

«Буквально накануне запустили на больших экранах своего рода обращение, где призывали, конечно, игнорировать выборы», - рассказала ведущая телеканала.

Однако эффект оказался обратным. Даже те, кто не собирался голосовать, пришли на избирательные участки.

Госдепартамент Соединенных Штатов счел выборы в Белоруссии фиктивными. Голосование якобы проходило «без демократических процедур» и «в атмосфере страха».

Единый день голосования состоялся в Белоруссии 25 февраля. По его итогам изберут 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента.

Белоруссия Оппозиция Выборы в Белоруссии Выборы
25 февраля 2024, 22:46
Зеленский подготовит донос в США на сотрудничающие с Россией компании
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Во многих странах мира, в том числе в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, Латинской и Северной Америках, Африке есть СМИ и организации, которые разделяют позицию России. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил Зеленский, пообещав передать данные США и ЕС.

«Есть такой большой документ, мы хотим его представить на уровне ЕС, Еврокомиссии, Европарламенту, лидерам ЕС, а также США», - добавил Зеленский.

По его словам, российская сторона им помогает, и они прислушиваются к ее мнению. Таким образом украинский президент ответил на вопрос о странах и организациях, которые «поддаются российскому нарративу» Ранее Зеленский выступил с сообщением, что план провального контрнаступления ВСУ был у российской стороны еще до его начала.

США Африка Европа Россия
25 февраля 2024, 22:36
США признали устойчивость российской экономики
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Российская экономика показала устойчивость к давлению со стороны Запада, которому для достижения результата приходится продолжать вводить санкции. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.

Он призвал и дальше наносить ущерб экономике России и «дюйм за дюймом» уменьшать ее возможности продолжать специальную операцию на Украине.

«Это правда, что российская экономика <…> оказалась устойчива», - подчеркнул сотрудник Белого дома.

Соединенные Штаты 23 февраля ввели экспортные ограничения против 93 компаний из разных стран. Предприятия обвинили якобы в содействии Вооруженным силам России.

Евросоюз также ввел новые антироссийские санкции. Эксперты не увидели ничего сокрушительного в ограничениях, сообщила газета «Петербургский дневник».

США Санкции Россия Экономика
25 февраля 2024, 20:54
Сербия направила ноту протеста Хорватии из-за обвинений в пособничестве России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сербия направила Хорватии ноту протеста из-за обвинений главы МИД этой страны в том, что Белград якобы способствует России дестабилизировать ситуацию на Балканах. Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики.

В сообщении заявление главы МИД Хорватии Гордана Грлич-Радмана о том, что Сербия пытается «усидеть на двух стульях» и ведет двойную политику, одновременно пытаясь стать ближе и к ЕС, и к России, назвали неприемлемым.

Кроме того, в нем указали на недопустимость подобных высказываний и отметили, что они нагнетают атмосферу ненависти к сербскому народу и нарушают политику стабильности в регионе.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании организации, что в мире может появиться новая «горячая точка». По его словам, из-за действия «властей» Косова в отношении этнических сербов новый конфликт может разыграться на Балканах.

Сербия Международные отношения Россия МИД РФ

Новости по теме