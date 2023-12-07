Молчание Запада после убийства Кивы связали с двойным стандартами

Сенатор расценил убийство Кивы в Подмосковье как террористический акт Украины в лице ее спецслужб на территории другой страны. Косачев заявил, что такое неприемлемо. Он рассчитывает, что международное сообщество осудит произошедшее.

«Если этого не произойдет с западной стороны, то это будет еще одним очевидным проявлением двойных стандартов, а в конечном итоге поощрением государственного терроризма, который мы наблюдаем в этом трагическом инциденте», - сказал политик.

Косачев напомнил, что Россию бездоказательно обвиняли в преступлениях такого рода. Тогда западные страны поднимали волну осуждения.

Бывшего украинского депутата нашли с двумя огнестрельными ранениями в Одинцове.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что его убила Служба безопасности страны. Возбудили уголовное дело.