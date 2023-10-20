МОК ответил на слова Путина об этнической дискриминации спортсменов

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В МОК подчеркнули, что участие в Олимпиаде не относится к правам человека и это отражено в недавней поправке к Олимпийской хартии.

«Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются „этнической дискриминацией“», - указали в публикации.

Олимпийский комитет пояснил, что рекомендуемые для международных федераций строгие условия отбора «отдельных нейтральных спортсменов» с российским и белорусским паспортом соответствуют упомянутой хартии. Кроме того, эти условия являются ответом на якобы допущенное «нарушение хартии властями России и Белоруссии».

Накануне, выступая на форуме «Россия - спортивная держава», Путин отметил, что Игры периодически используют как инструмент политического давления и «в качестве грубой и по факту расистской этнической дискриминации».