08 апреля 2024, 03:55

«Могут засыпать позиции ВСУ». В Польше испугались российских ФАБов

РИА «Новости»
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Российские военные способны резко нарастить число планирующих авиабомб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило польское издание Interia.

«Это относительно дешевое и простое в изготовлении решение, поэтому русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами (фугасная авиационная бомба - прим. ред.) украинские позиции», - написал автор статьи.

Он подчеркнул, что российские инженеры могут постоянно совершенствовать это оружие, и поэтому оно является перспективным. Речь идет об улучшении аэродинамических свойств, повышении радиуса применения и увеличения боевой массы до трех тысяч килограмм.

Ранее ударом фугасной авиационной бомбы российские войска уничтожили дамбу через реку Дурная в районе населенного пункта Уманское на Авдеевском направлении.

Военные Оружие Польша Армия
08 апреля 2024, 03:47
Ким Чен Ын выразил Путину соболезнования из-за паводка в Оренбуржье
РИА «Новости»
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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с затоплением населенных пунктов в Оренбургской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын <…> выразил глубокое сочувствие президенту РФ и в его лице правительству и народу РФ, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области», - сказано в сообщении.

Корейский лидер пожелал россиянам «скорейшей ликвидации последствий» стихийного бедствия. Жителям пострадавших регионов Ким Чен Ын пожелал благополучия.

В Оренбургской области в зоне подтопления оказались более 10 тысяч жилых домов и почти 18,5 тысячи приусадебных участков, сообщило правительство региона. Автомобильное движение перекрыли на 47 мостах в 31 муниципальном образовании.

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с затоплением населенных пунктов в Оренбургской области. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Ким Чен Ын Паводки Россия Владимир Путин Правительство РФ Наводнение в Оренбургской области
08 апреля 2024, 02:40
Вучич раскрыл смысл своего недавнего предупреждения об угрозе Сербии
РИА «Новости»
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Президент Сербии Александр Вучич объяснил свои недавние слова о грядущей угрозе национальным интересам страны. Глава государства говорил о предстоящем принятии Генассамблеей ООН резолюции о геноциде в Сребренице и приеме в Совет Европы республики Косово. Подробности рассказало издание «Коммерсант».

Выступая на заседании правительства Вучич отметил, что принятие резолюции может привести к ликвидации Республики Сербской, а от Сербии могут потребовать выплаты репарации.

Вучич призвал правительство сформировать координационные группы по противодействию угрозам, сам же он намерен отправиться в США, чтобы предотвратить принятие резолюции о геноциде.

Об угрозах национальным интересам Сербии Вучич предупреждал в конце марта. Он отметил, что полученные им новости «угрожают жизненно важным национальным интересам Сербии и Республике Сербской».

США Косово Сербия Европа ООН Александр Вучич
08 апреля 2024, 02:27
Три человека погибли при взрыве в многоэтажном доме в Париже
Freepik
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Три человека погибли при взрыве и возникшем после него пожаре в многоэтажном доме в Париже. Об этом сообщила газета Le Parisien.

«В результате пожара погибли три человека <…> в доме в 11-м округе Парижа», - отметили в сообщении.

Причина взрыва пока не установлена.

В девятиэтажном доме в Москве на улице Уральской произошел пожар. Пострадали четыре человека в загоревшейся квартире и еще один жилец в одной из соседних квартир. Двухкомнатная квартира на седьмом этаже, где случился пожар, была сильно захламлена. Огонь также распространился на балконы восьмого и пятого этажей.

В субботу при пожаре в двухэтажном жилом доме в Татарстане, случившемся из-за взрыва газового баллона, пострадали два человека, один погиб.

Париж Пожары Взрывы Франция
08 апреля 2024, 00:24
Минобороны Армении прокомментировало данные Азербайджана об обстрелах
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Минобороны Армении заявило, что данные военного ведомства Азербайджана об обстрелах азербайджанских позиций — ложные. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.

Минобороны Армении заявило, что данные военного ведомства Азербайджана об обстрелах азербайджанских позиций - ложные. Соответствующее заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.

«Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы 7 апреля в 17:15 (16:15 по московскому времени) подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в юго-западной части пограничной зоны, не соответствует действительности», - сказано в публикации.

Ранее появилась информация, что военные Азербайджана атаковали из стрелкового оружия позиции на армянской границе. Как сообщила пресс-служба оборонного ведомства Армении, ВС Азербайджана обстреляли позиции Верин-Шорже, Куте и Сотке (Гегаркуникская область), Аравусе (Сюникская область), Мовсесе и Чинари (Тавушская область).

Помимо этого, армянские военные зафиксировали передвижение автомобилей в сторону Ишханасара. Армения посчитала действия Азербайджана провокацией.

Армения Военные Азербайджан

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