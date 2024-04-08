«Могут засыпать позиции ВСУ». В Польше испугались российских ФАБов

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«Это относительно дешевое и простое в изготовлении решение, поэтому русские могут буквально засыпать модернизированными ФАБами (фугасная авиационная бомба - прим. ред.) украинские позиции», - написал автор статьи.

Он подчеркнул, что российские инженеры могут постоянно совершенствовать это оружие, и поэтому оно является перспективным. Речь идет об улучшении аэродинамических свойств, повышении радиуса применения и увеличения боевой массы до трех тысяч килограмм.

Ранее ударом фугасной авиационной бомбы российские войска уничтожили дамбу через реку Дурная в районе населенного пункта Уманское на Авдеевском направлении.