«Мое сердце разбито». Пэрис Хилтон потеряла дом из-за пожара

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Артистка призналась, что узнала об этом благодаря телевизионным новостям. Она увидела на экране, как сгорает ее дом.

«Мое сердце разбито. Сидеть со своей семьей, смотреть новости и видеть, как дом вашей мечты сгорает дотла в прямом эфире по телевидению - это то, чего никто и никогда не должен испытать», - рассказала звезда.

Также свои дома потеряли актеры Том Хэнкс, Марк Хэмилл, Адам Броуди, Энтони Хопкинс, Джеймс Вудс, телеведущая Хайди Монтэг, звезда американского реалити-шоу Спенсер Прэтт и некоторые другие знаменитости.

Ранее пожарная служба Лос-Анджелеса приказала эвакуироваться жителям ряда районов, которые находятся недалеко от Голливуда. Более 100 тысячам местных пришлось покинуть свои дома.

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