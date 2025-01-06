Модернизация российского бомбардировщика Ту-160М стала сигналом для Запада

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«Запуск программы модернизации, которую запрашивала „Туполев“ для своих Ту-160, был умным ходом Москвы. <…> Вашингтон серьезно ошибся, настроив против себя постсоветскую Россию», - отметил он.

По мнению Вайхерта, «эволюция могучего Ту-160М» показала, что Белому дому нельзя игнорировать Россию. Самолет является важной составляющей в ядерной триаде, добавил он. По мнению обозревателя, бомбардировщик может запускать разные виды вооружений с огромных дистанций, а также эффективно прорывать вражеские системы ПВО.

«Российский Ту-160М - <…> хладнокровный убийца», - подчеркнул Вайхерт.

Он также напомнил, что в рамках программы модернизации инженеры использовали восстановленную технологию вакуумной сварки титановых изделий, сформировали новую кооперацию и возобновили производство агрегатов планера.

Ранее журнал The National Interest сделал обзор на российские субмарины проекта 885М «Ясень-М». Издание объяснило, что эти подлодки предназначались для ликвидации субмарин в ближнем бою.