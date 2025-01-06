06 января 2025, 07:58

Модернизация российского бомбардировщика Ту-160М стала сигналом для Запада

РИА «Новости»
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Модернизация российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 демонстрирует ошибку США в подходе к отношениям с Россией. Об этом сообщил обозреватель The National Interest Брэндон Вайхерт.

«Запуск программы модернизации, которую запрашивала „Туполев“ для своих Ту-160, был умным ходом Москвы. <…> Вашингтон серьезно ошибся, настроив против себя постсоветскую Россию», - отметил он.

По мнению Вайхерта, «эволюция могучего Ту-160М» показала, что Белому дому нельзя игнорировать Россию. Самолет является важной составляющей в ядерной триаде, добавил он. По мнению обозревателя, бомбардировщик может запускать разные виды вооружений с огромных дистанций, а также эффективно прорывать вражеские системы ПВО.

«Российский Ту-160М - <…> хладнокровный убийца», - подчеркнул Вайхерт.

Он также напомнил, что в рамках программы модернизации инженеры использовали восстановленную технологию вакуумной сварки титановых изделий, сформировали новую кооперацию и возобновили производство агрегатов планера.

Ранее журнал The National Interest сделал обзор на российские субмарины проекта 885М «Ясень-М». Издание объяснило, что эти подлодки предназначались для ликвидации субмарин в ближнем бою.

США Самолеты Запад
06 января 2025, 07:49
В США составили список «черных лебедей» 2025 года
Unsplash
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В Соединенных Штатах составили список «черных лебедей» — непредсказуемых и маловероятных событий, которые могут случиться в 2025 году. Об этом сообщило американское издание Politico.

В перечень вошли масштабная эпидемия и альянс избранного президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Также в список попали тайные договоренности России, Соединенных Штатов, Израиля и Ирана о пятилетней паузе в разработке ядерного оружия.

«Черными лебедями» в 2025 году считаются крупнейшая кибератака в истории, глобальная паника, обвал рынка, свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко, столкновения в США из-за новых границ штатов и мощный прорыв в квантовых вычислениях.

Экстрасенс и гипнотерапевт из Великобритании Николас Ауджула предрек третью мировую войну с небывалым уровнем насилия. По его мнению, противостояние начнется в середине 2025 года.

В Соединенных Штатах составили список «черных лебедей» - непредсказуемых и маловероятных событий, которые могут случиться в 2025 году. Об этом сообщило американское издание Politico.

США Войны
06 января 2025, 05:55
«Знаю более 47 лет». Байден ошибся, когда рассказал о знакомстве с Путиным
РИА «Новости»
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Действующий президент США Джо Байден в очередной раз перепутал даты, забыв, когда он познакомился с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил американский телеканал C-SPAN.

Американский лидер выступал перед новыми членами конгресса от Демпартии в воскресенье, 5 января.

«Я знаю Владимира Путина 47 лет. Помню, как я встретился с ним в период между тем, как мы были избраны, и прежде, чем были приведены к присяге», - заявил Байден.

Потом он еще раз поправился, отметив, что встретился с российским президентом после вступления в должность.

При этом первая встреча Путина и Байдена как глав государств состоялась летом 2021 года в Женеве. После этого у них были только телефонные переговоры.

Прошлой осенью Байден снова оговорился, когда на торжественном ужине в Белом доме во время приветствия гостей представился «своим мужем». До этого американский лидер отличился на саммите G7 в Бразилии, когда после выступления развернулся и забрел в тропический лес.

Саммиты США Белый дом в США Европа Россия Владимир Путин Джо Байден
06 января 2025, 05:39
Ирландский журналист удивился величию одного здания в Петербурге
РИА «Новости»
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Ирландский журналист Чей Боуз удивился масштабом многофункционального комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге. Об этом он написал в соцсети Х.

«Здание „Лахта Центр“ высотой 462 метра является самым высоким зданием как в России, так и в Европе. Невероятное инженерное искусство», - восхитился Боуз.

До этого журналиста покорила красота и колорит русских деревень. По его словам, это просто идиллия. Боуз также поделился с подписчиками кадрами заснеженных домиков.

Также он посетил Москвы, фотографии и видеоматериалы из которой потом опубликовал, чтобы опровергнуть стереотипы , существующие на Западе, о проблемах в стране.

Ирландец недавно отправился в путешествие по России.

В конце 2024 года Боуз опубликовал пост, собрав в нем все заблуждения , которые западные элиты внушали населению. Журналист заявил, что политики обманывали людей практически во всех сферах. В частности, в неспособности Дональда Трампа выиграть президентские выборы в США

Фото Санкт-Петербург Путешествия Журналистика Соцсети Видео Россия Ирландия
05 января 2025, 23:59
«Идиллия». Посетившего Москву журналиста Боуза восхитили российские села
Freepik
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Ирландский журналист Чей Боуз после Москвы отправился в путешествие по России. В дороге его очень восхитила сельская местность, написал он в социальной сети X.

«Путешествуя по этой огромной стране, вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия», - отметил журналист.

Боуз также показал кадры заснеженных домиков. До этого он делился видеороликами, сделанными по время прогулки по Москве. Его также сильно впечатлила запорошенная снегом столица.

После прослушивания новогоднего обращение президента Владимира Путина Боуз заявил, что западные политики не понимают всю силу России. Также он раскритиковал своих коллег из Британии и США, которые продвигают пропагандистские нарративы якобы о слабости страны.

В конце декабря ирландский журналист заявил, что западные элиты задурили голову населению пропагандой.

Путешествия Журналистика Россия Москва

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