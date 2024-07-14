14 июля 2024, 15:48

МО Китая указало на нейтральность совместных патрулирований с РФ в Тихом океане

Global Look Press
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ВМС России и Китая проводят совместные патрулирования, не направленные против других стран. Об этом сообщила пресс-служба китайского оборонного ведомства.

Патрулирование также не имеет никакой связи с ситуацией в мире, его начали в соответствии с принятым ранее планом, указали в МО Китая. Маневры проходят в водах западной и северной частей Тихого океана.

«Это действие не направлено против третьих сторон и не связано с нынешней международной и региональной обстановкой», - подчеркнули в пресс-службе.

Корабли Тихоокеанского флота «Громкий» и «Резкий» приняли участие в учениях «Морское взаимодействие - 2024». Корветы прибыли в порт Чжаньцзян. Совместным патрулированием занимаются корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил НОАК. Практическая фаза учений пройдет с 15 по 17 июля.

Корабли Россия Китай
14 июля 2024, 16:05
Попавшую в Трампа пулю сфотографировали во время полета
Global Look Press
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Фотограф сделал фотографию, на которую, предположительно, попала летящая в экс-президента США Дональда Трампа пуля на митинге в штате Пенсильвания. Об этом сообщила газета New York Times.

Сотрудник издания запечатлел, как пуля пролетела мимо головы политика. Бывший сотрудник ФБР Майкл Харриган изучил фото и заключил, что на изображении, скорее всего, действительно можно увидеть путь пролета пули.

«Вполне вероятно, что показано вытеснение воздуха пулей», - подчеркнул специалист.

Покушение на республиканца произошло в городе Батлер. Злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону Трампа, одна из пуль задела ухо политика. Из-за стрельбы погиб один из участников митинга, еще двое получили тяжелые ранения.

По данным ФБР, огонь открыл американец Томас Мэтью Крукс. Мужчина вооружился винтовкой и забрался на крышу промышленного здания рядом со сценой. Перед покушением он оставил видеообращение, в котором рассказал, что ненавидит Трампа.

Фото США ФБР Дональд Трамп Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 15:58
«Человек психически нездоровый». Стрелявший в Трампа желал прославиться на весь мир
Global Look Press
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Жажда славы и психические отклонения двигали стрелявшим в Дональда Трампа 20-летним молодым человеком. Еще до того, как взять в руки винтовку, он записал откровенное видеосообщение, в котором признался, что ненавидит бывшего американского лидера. Стрелок сильно нервничал, но всемирно известным все же стал, хоть и посмертно — спецслужбы его ликвидировали, а сам Трамп чудом выжил, отделавшись царапиной на ухе. Психологический портрет преступника 360.ru составил бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по городу Москве Михаил Игнатов.

Жажда славы и психические отклонения двигали стрелявшим в Дональда Трампа 20-летним молодым человеком. Еще до того, как взять в руки винтовку, он записал откровенное видеосообщение, в котором признался, что ненавидит бывшего американского лидера. Стрелок сильно нервничал, но всемирно известным все же стал, хоть и посмертно - спецслужбы его ликвидировали, а сам Трамп чудом выжил, отделавшись царапиной на ухе. Психологический портрет преступника 360.ru составил бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по городу Москве Михаил Игнатов.

Киллер с отклонениями «Я ненавижу республиканцев. Я ненавижу Трампа. И угадайте, что? Вы взяли не того парня», - об этом заявил Томас Мэтью Крукс, сидя в автомобиле.

На лице молодого человека - весь спектр эмоций. Сначала он был серьезным, потом начал улыбаться, а после поднес камеру к лицу и перешел чуть ли не на шепот. С роликом ознакомился бывший оперативник Михаил Игнатов.

«Посмотрел на это видео. Вот мое впечатление на первый взгляд - человек психически нездоровый, у него однозначно есть какие-то отклонения психические. Я не могу поставить диагноз, потому что я не психиатр. Но по нему видно, что у него имеются какие-то нарушения психики», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Он добавил - поведение молодого человека говорит о том, что он явно желал прославиться. И славу это получил.

Убитый и знаменитый Американец очень хотел стать знаменитым. У него не получалось сделать это благодаря чему-то хорошему - и тогда он схватился за винтовку.

«По его поведению видно, что он хочет какой-то славы в обществе, хочет, наверное, прославить себя, показать, хочет себя проявить, чтобы о нем узнали. У него есть такая тяга к тому, чтобы стать публичным человеком», - объяснил Игнатов.

Он далек от мысли о том, что «такой психопат возьмет в руки оружие и пойдет на такое тяжкое преступление - особо тяжкое преступление, как убийство человека».

Собеседник 360.ru отметил, что молодого человека вряд ли заставляли пойти на преступление - такого персонажа не стоит особенно уговаривать.

«Он, как говорится, сам готов на все без всяких подсказок. Он сам решил на этой теме себя проявить, себя показать, себя попиарить, чтобы стать известной личностью <…> Решил эту ситуацию использовать, чтобы себя показать на всю страну. И даже уже не на всю страну, а уже на весь мир - думаю, что это видео облетело уже все страны», - констатировал эксперт.

Дональд Трамп после пережитого покушения призвал жителей США сплотиться. По мнению кандидата в президенты, именно сейчас следует «показать характер» и бороться со злом.

США Преступления Психология Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 15:34
Трамп призвал американцев проявить характер для победы над злом
Global Look Press
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Американскому обществу необходимо сплотиться и противостоять злу. Такое заявление сделал переживший накануне покушение кандидат в президенты США Дональд Трамп, его процитировали журналисты Associated Press.

«В этот момент, как никогда важно, чтобы мы были едины и проявили наш истинный характер американцев, оставаясь сильными и решительными, и не позволить злу одержать верх», - сказал он.

Политик выразил соболезнования семье погибшего во время стрельбы на митинге в Пенсильвании. Он добавил, что будет молиться за пострадавших зрителей.

В России также выразили соболезнования родственникам случайной жертвы киллера, пытавшегося застрелить Трампа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ сочувствует и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

США Стрельба Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 15:19
Захарова назвала США угрозой демократии после покушения на Трампа
Global Look Press
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Американская демократия столкнулась с большими проблемами, и либерализм уже довел ее «до суицидального состояния». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала многочисленные сообщения прессы о том, что покушение на американского экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании является угрозой для демократии.

Дипломат высказала мнение, что опасность исходит не от других стран, а от самих США.

«Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния», - объяснила Захарова.

Ранее о возможных причинах покушения на республиканца высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что Белый дом годами настраивал своих граждан на конфликт друг с другом по расовому и религиозному принципу, а также по политическим убеждениям. Володин добавил, что именно Трамп указывал на необходимость прекращения поставок оружия на Украину.

США Белый дом в США Мария Захарова Дональд Трамп Россия Покушение на Дональда Трампа

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