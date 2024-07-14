МО Китая указало на нейтральность совместных патрулирований с РФ в Тихом океане

Жажда славы и психические отклонения двигали стрелявшим в Дональда Трампа 20-летним молодым человеком. Еще до того, как взять в руки винтовку, он записал откровенное видеосообщение, в котором признался, что ненавидит бывшего американского лидера. Стрелок сильно нервничал, но всемирно известным все же стал, хоть и посмертно — спецслужбы его ликвидировали, а сам Трамп чудом выжил, отделавшись царапиной на ухе. Психологический портрет преступника 360.ru составил бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по городу Москве Михаил Игнатов.

Жажда славы и психические отклонения двигали стрелявшим в Дональда Трампа 20-летним молодым человеком. Еще до того, как взять в руки винтовку, он записал откровенное видеосообщение, в котором признался, что ненавидит бывшего американского лидера. Стрелок сильно нервничал, но всемирно известным все же стал, хоть и посмертно - спецслужбы его ликвидировали, а сам Трамп чудом выжил, отделавшись царапиной на ухе. Психологический портрет преступника 360.ru составил бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по городу Москве Михаил Игнатов.

Киллер с отклонениями «Я ненавижу республиканцев. Я ненавижу Трампа. И угадайте, что? Вы взяли не того парня», - об этом заявил Томас Мэтью Крукс, сидя в автомобиле.

На лице молодого человека - весь спектр эмоций. Сначала он был серьезным, потом начал улыбаться, а после поднес камеру к лицу и перешел чуть ли не на шепот. С роликом ознакомился бывший оперативник Михаил Игнатов.

«Посмотрел на это видео. Вот мое впечатление на первый взгляд - человек психически нездоровый, у него однозначно есть какие-то отклонения психические. Я не могу поставить диагноз, потому что я не психиатр. Но по нему видно, что у него имеются какие-то нарушения психики», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Он добавил - поведение молодого человека говорит о том, что он явно желал прославиться. И славу это получил.

Убитый и знаменитый Американец очень хотел стать знаменитым. У него не получалось сделать это благодаря чему-то хорошему - и тогда он схватился за винтовку.

«По его поведению видно, что он хочет какой-то славы в обществе, хочет, наверное, прославить себя, показать, хочет себя проявить, чтобы о нем узнали. У него есть такая тяга к тому, чтобы стать публичным человеком», - объяснил Игнатов.

Он далек от мысли о том, что «такой психопат возьмет в руки оружие и пойдет на такое тяжкое преступление - особо тяжкое преступление, как убийство человека».

Собеседник 360.ru отметил, что молодого человека вряд ли заставляли пойти на преступление - такого персонажа не стоит особенно уговаривать.

«Он, как говорится, сам готов на все без всяких подсказок. Он сам решил на этой теме себя проявить, себя показать, себя попиарить, чтобы стать известной личностью <…> Решил эту ситуацию использовать, чтобы себя показать на всю страну. И даже уже не на всю страну, а уже на весь мир - думаю, что это видео облетело уже все страны», - констатировал эксперт.

Дональд Трамп после пережитого покушения призвал жителей США сплотиться. По мнению кандидата в президенты, именно сейчас следует «показать характер» и бороться со злом.