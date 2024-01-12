Многотысячные демонстрации прошли в Йемене в ответ на авиаудары со стороны США

Самой многочисленной оказалась акция в столице Сане: по информации СМИ, к ней присоединились «миллионы» человек, которых не смогла вместить площадь. Участники прошлись с маршем, демонстрируя готовность к началу джихада против США, Великобритании и Израиля.

Демонстранты скандировали лозунги о необходимости сохранять бдительность и наращивать мощь для ответных ударов. Многие участники пришли с палестинскими флагами, проявляя солидарность с жителями сектора Газа.

Представители хуситского движения «Ансар Алла», контролирующего значительную часть Йемена, заявили, что в ночь с 11 на 12 января коалиция США и Британии обстреляла страну 73 раза , ВВС США отчитались об ударах по более чем 60 объектам. Запад заявил о поражении складов БПЛА и радиолокационных вышек, однако хуситы заявили, что их ракетный арсенал и другое вооружение не пострадали.