Многотысячная акция солидарности с народом Палестины прошла в Сиднее

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Около 15 тысяч человек присоединились к маршу и митингу в поддержку палестинского народа в Сиднее. Как сообщил ТАСС , участники призывали к свободе и миру для Палестины.

Люди прошли маршем от здания городской мэрии Сиднея до парка Бэлмор. На плакатах, которые несли демонстранты, было написано: «Остановите геноцид в Палестине». Участники митинга просили прекратить убийства палестинских детей.

«Протестующие призывали власти Австралии осудить действия Израиля и поддерживать мирные инициативы других стран», - указало агентство.

Еще одна акция протеста в поддержку Палестины прошла у посольства Израиля в центре Бангкока. Более тысячи человек требовали от Израиля прекратить бомбардировки сектора Газа. Манифестация палестинских сторонников также состоялась у Белого дома.

Ранее власти призвали израильтян немедленно покинуть Египет и Иорданию из-за участившихся антиизраильских протестных акций в этих странах. В канцелярии премьера Израиля объяснили, что создается угроза безопасности граждан. Израильтянам также посоветовали отказаться от поездок в Марокко.