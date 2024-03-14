14 марта 2024, 15:10

Многослойную систему ПРО призвали создать в странах НАТО из-за России

РИА «Новости»
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Россия обеспечила свою армию гиперзвуковым оружием. Из-за этого странам НАТО следует усовершенствовать системы противовоздушной и противоракетной обороны, заявил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Гиперзвуковые ракеты - это, конечно, вызов. <…> Но это говорит о необходимости создания многослойной системы ПВО, необходимости создания систем ПВО и ПРО», - сказал он.

Столтенберг отметил, что зенитные ракетные комплексы Patriot из США показали свою эффективность на Украине. По его словам, они смогли сбить несколько российских ракет «Кинжал».

Президент России Владимир Путин заявил в интервью Дмитрию Киселеву, что российские комплексы «Авангард» обесценили вложения США в систему противоракетной обороны. Он предупредил, что со страной перестанут считаться, если она не сможет постоять за себя.

Ракеты Россия Оружие НАТО
14 марта 2024, 14:06
Песков отреагировал на колонку вдовы Навального в Washington Post
РИА «Новости»
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Иногда уважаемые газеты публикуют материалы низкого качества. Так прокомментировал колонку вдовы Алексея Навального Юлии в The Washington Post официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Иногда уважаемые газеты публикуют весьма низкого качества материалы», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

В колонке вдова Навального призвала не признавать итоги выборов президента. Песков подчеркнул, что Кремль и, в частности, Путин не читают такие материалы.

Также он называл голословными слова Юлии Навальной , которая обвинила российские власти в смерти мужа. Песков уточнял, что Путин не смотрел записанное вдовой обращение.

Недавно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что Юлия Навальная выглядит довольно счастливой, несмотря на недавнюю смерть мужа. Он предположил, что женщина ждала «этого события все эти годы», чтобы лично вступить в активную политическую жизнь.

Кремль Дмитрий Песков Выборы президента РФ Алексей Навальный Выборы Выборы президента — 2024
14 марта 2024, 13:21
В Кремле ответили на планы США восстановить влияние в Арктике
РИА «Новости»
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Арктический регион остается территорией напряженной конкуренции, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Для России он, по его словам, является стратегическим в экономическом плане, сообщило агентство «Прайм».

«Мы, будучи арктической страной, собственно крупнейшей арктической страной на земном шаре, конечно, рассматриваем это как регион стратегически важный для нас», - указал пресс-секретарь главы государства.

В первую очередь, продолжил Песков, речь идет об экономической эксплуатации Арктики с соблюдением всех норм и правил природоохранной деятельности.

Говоря о планах США восстановить свое военное положение в Арктике, он отметил, что этот вызов не новый с учетом высокой и напряженной конкуренции в этом регионе.

Об арктических намерениях Соединенных Штатов ранее сообщило издание Business Insider. По его информации, страна начала готовить армию к доминированию в Арктике, чтобы бросить вызов России и Китаю.

США Россия Арктика
14 марта 2024, 11:59
Памфилова указала на нарушения избирательных прав россиян на Западе
РИА «Новости»
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Западные страны в беспрецедентных масштабах нарушают избирательные права россиян. Об этом на брифинге в четверг заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Все это проходит в условиях циничного и беспрецедентного нарушения прав рядовых российских граждан на Западе. Ладно под санкциями мы, государственные деятели и высокопоставленные политики. А граждане тут при чем?» - задалась она вопросом.

Памфилова отметила, что недружественные страны намерены осуществить провокации в ходе предстоящих президентских выборов в России.

Выборы президента в России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий.

Ранее Памфилова отметила, что выборы президента России пройдут в тяжелой международной обстановке. По ее словам, на сайт ЦИК после начала президентской кампании провели свыше 12 миллионов хакерских атак.

Элла Памфилова Россия Запад Выборы
14 марта 2024, 11:50
Железный занавес между Россией и Прибалтикой пообещали создать в Латвии
Global Look Press
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Страны Прибалтики и Россию в будущем разделит железный занавес. Об этом на публичном мероприятии в Вашингтоне заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня, ее слова привело РИА «Новости».

«В будущем, как мы понимаем, между Россией с Белоруссией и странами Прибалтики появится железный занавес», - сказала она.

Силиня при этом отметила, что ее страна пока не смогла обеспечить собственную энергетическую независимость от поставок газа и нефти из России.

В конце февраля сейм Латвии запретил ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Однако ограничения не распространяются на продукцию, которая следует через территорию страны транзитом.

В начале января стало известно, что более тысяче российских граждан грозит депортация из Латвии. Речь шла о людях, которые не подали заявление на получение вида на жительство в стране согласно требованиям закона об иммиграции.

Латвия Россия

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