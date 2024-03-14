Многослойную систему ПРО призвали создать в странах НАТО из-за России

«Гиперзвуковые ракеты - это, конечно, вызов. <…> Но это говорит о необходимости создания многослойной системы ПВО, необходимости создания систем ПВО и ПРО», - сказал он.

Столтенберг отметил, что зенитные ракетные комплексы Patriot из США показали свою эффективность на Украине. По его словам, они смогли сбить несколько российских ракет «Кинжал».

Президент России Владимир Путин заявил в интервью Дмитрию Киселеву, что российские комплексы «Авангард» обесценили вложения США в систему противоракетной обороны. Он предупредил, что со страной перестанут считаться, если она не сможет постоять за себя.