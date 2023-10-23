Многомиллионное население Стамбула может остаться без воды через 57 дней
Уровень запасов воды в водохранилищах самого густонаселенного города Турции Стамбула снизился до 20%. Такого объема хватит только на 57 дней, если на регион не обрушатся осадки, сообщило РИА «Новости».
В Управлении водных ресурсов и канализации Стамбула ( İSKİ ) указали, что 23 октября степень заполненности водных хранилищ в Стамбуле упала до 20,6% (180 миллионов кубометров из 868 миллионов).
С апреля запасы воды в стране стремительно снизились с отметки 48,5%. При этом Стамбул, население которого составляет более 16 миллионов человек, ежедневно потреблял около 3,1 миллиона кубометров воды.
В конце июля пять из 10 крупнейших водохранилищ почти полностью обмелели. Сейчас город фактически снабжается только тремя из них.
Синоптики заверили, что осадков в Стамбуле не будет в ближайшую неделю, а температура воздуха может достичь 24 градусов. Небольшие осенние ливни никак не смогли исправить положение.
С начала сентября власти Стамбула объявили о приостановке подачи воды для орошения земельных участков и парков из-за затянувшейся засухи.
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу уже призывал жителей города экономить воду из-за угрозы критической ситуации.